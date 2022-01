Quanti di voi che hanno aperto questo articolo stanno pensando di comprare un SUV? Sicuramente vi starete chiedendo perché vi abbiamo fatto questa domanda, giusto? La risposta risiede nel fatto che i SUV stanno aumentando costantemente il loro indice di gradimento e, solo nel 2021, hanno fatto registrare un aumento delle vendite del +10% rispetto all’anno precedente.

Ecco quanta CO2 producono i SUV all’anno

Secondo la IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia), questa tipologia di mezzo nel 2021, ha stabilito un nuovo record, superando le 35 milioni di immatricolazioni a livello mondiale (con una quota superiore al 45%). I SUV stanno avendo sempre più successo anche nel mondo della mobilità elettrica ma, per ora, il 98% di quelli in circolazione è a combustione.

La ricerca, rilanciata in queste ore da Alessandro Blasi, special advisor del direttore esecutivo dell’agenzia, mette in luce diversi aspetti negativi derivanti da questa diffusione. Uno su tutti riguarda le emissioni di gas serra prodotto da questa categoria di veicoli che, solo nel 2021, è stata responsabile di circa 120 milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera. Se questo valore vi sembra “basso”, l’IEA ha fatto un altro calcolo, tenendo in considerazione tutti i SUV che circolano ogni giorno sulle strade. In questo caso il valore totale supera le 900 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Questo vuol dire che, se la categoria SUV fosse uno Stato, sarebbe nella top 10 di quelli con maggiori emissioni, al sesto posto se vogliamo essere precisi.

La mobilità del futuro dovrà essere elettrica

In tutto questo c’è una buona notizia. Secondo l’IEA, per pareggiare l’incremento delle emissioni fatte registrare dai SUV dal 2010 ad oggi, sarebbe necessario raddoppiare il numero di auto elettriche in circolazione e, la buona notizia, è la crescita registrata da quest’ultime nel 2021, ha completamente bilanciato l’aumento di emissioni legato al maggior numero di SUV dell’ultimo anno.

L’agenzia suggerisce di proseguire con le politiche di incentivazione all’acquisto di auto elettriche, ma soprattutto di provare ad arrestare la crescita, in termini di stazza, relativa ai SUV i quali, anno dopo anno, diventano sempre più grandi e più pesanti, con effetti negativi sul consumo di carburante e di risorse.

Sicuramente l’arrivo di tantissimi modelli di auto elettriche sul mercato sta cambiando la mentalità delle persone, le quali hanno iniziato a comprendere in maniera più seria questo problema. La diffusione costante di auto elettriche sicuramente cambierà tante cose nei prossimi anni. Nel caso vogliate approfondire di più sullo studio svolto da IEA, potete dare un’occhiata a questo link.

