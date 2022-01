C’è tempo fino a domenica 22 gennaio per usufruire del codice sconto Vueling che vi permette di viaggiare con uno sconto del 25% sul prezzo del volo. L’offerta è valida a partire da oggi e prevede l’utilizzo di un codice sconto da inserire sul sito o sull’app in fase di pagamento.

La promozione è valida per tutti i voli prenotati per viaggiare dal 27 giugno al 23 settembre, ma con alcune restrizioni. Lo sconto del 25% sul prezzo del volo si intende tasse escluse, ed è valido soltanto con la tariffa di volo Basic. La promo Vueling è valida per i voli di andata e ritorno operati dalla compagnia, ma ci sono quattro aree/Paesi che sono escluse dall’offerta:

Africa;

Libano;

Israele;

Islanda.

Se avete sempre sognato di fare un bagno nella Laguna Blu poco al di fuori di Reykjavik o immergervi nella storia plurimillenaria del Libano, questa volta dovrete cambiare destinazione.

Come funziona lo sconto di Vueling

Il codice promo Vueling è SUMMER2022 e va utilizzato in fase di pagamento, dopo aver selezionato la tariffa, sia da app che sul sito dell’operatore.

Come potete vedere, una volta selezionata la tariffa dovrete inserire il codice promozionale e cliccare su Applica: la dicitura Sconto applicato vi darà la conferma della corretta ricezione da parte del sistema del coupon. Se avete intenzioni di viaggiare con il vostro gruppo di amici badate che il codice non viene applicato per più di nove passeggeri alla volta. Per iniziare ad acquistare il vostro volo Vueling cliccate qui.

Dove volare con Vueling

Le destinazioni disponibili per l’offerta variano a seconda dell’aeroporto di partenza, ma comprendono mete come:

Alicante , Spagna;

, Spagna; Amsterdam , Paesi Bassi;

, Paesi Bassi; Barcellona , Spagna;

, Spagna; Bergen , Norvegia;

, Norvegia; Corfù , Grecia;

, Grecia; Dublino , Irlanda;

, Irlanda; Helsinki , Finlandia;

, Finlandia; Ibiza , Spagna;

, Spagna; Lisbona , Portogallo;

, Portogallo; Marrakech , Marocco;

, Marocco; Mykonos , Grecia;

, Grecia; Nizza , Francia;

, Francia; Oslo , Norvegia;

, Norvegia; Parigi , Francia;

, Francia; Split , Croazia;

, Croazia; Stoccolma , Svezia;

, Svezia; Tenerife, Spagna.

Da un rapido controllo su alcune destinazioni iniziano già a spuntare le diciture “Disponibili solo xx posti per questo volo”, per cui vi consigliamo, se siete davvero interessati all’offerta, di approfittarne il prima possibile. Ricordate di inserire il codice SUMMER2022 prima del pagamento per usufruire dello sconto del 25% sui voli Vueling.

Potrebbe interessarti: Ecco perché ancora oggi non potete telefonare quando siete in volo