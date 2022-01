Lenovo annuncia il debutto di nuovi notebook e tablet con Windows 11 che vanno ad arricchire le soluzioni dell’azienda a supporto della diffusione del sistema operativo di Microsoft, in particolare tra studenti e, più in generale, in ambito scolastico.

Tra le novità annunciate oggi da Lenovo segnaliamo, in particolare, un nuovo tablet, il Lenovo 10w, che utilizza un SoC Snapdragon e punta sulla massima portabilità. Ad affiancare il tablet c’è l’interessante Lenovo 13w Yoga, un convertibile con un ottimo comparto tecnico. Vediamone tutti i dettagli.

Caratteristiche e prezzi del tablet Lenovo 10W

La gamma Lenovo si arricchisce con il nuovo Lenovo 10w. Si tratta di un tablet con display IPS da 10.1 pollici (in 16:10 con risoluzione Full HD) che presenta il processore Snapdragon 7c supportato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4x e con una memoria interna eMMC da 128 GB. Il tablet Windows 11 di Lenovo ha una fotocamera anteriore da 2 Megapixel, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una porta USB-C, un jack audio ed una batteria da 30 Wh. Il peso è di 573 grammi.

A supportare il tablet c’è una tastiera rimovibile, facilmente collegabile al dispositivo per massimizzare la produttività nell’utilizzo di Windows 11. La configurazione completa tablet + tastiera presenta un peso complessivo di 1,1 kg.

Il Lenovo 10w sarà in vendita negli USA a partire da aprile con un prezzo di partenza di 329 dollari. Per il momento, non sono stati rilasciati dettagli in merito ad una commercializzazione in Europa.

Caratteristiche e prezzi del notebook Lenovo 13w Yoga

Tra le novità annunciate oggi da Lenovo troviamo anche il Lenovo 13w Yoga. Si tratta di un notebook convertibile con display IPS Full HD da 13.3 pollici di diagonale e rapporto tra le dimensioni di 16:10. Il pannello è touch e presenta una luminosità di 300 nit con un vetro protettivo Corning Gorilla Glass. A gestire il funzionamento del notebook troviamo i processori AMD Ryzen 5000U (fino a Ryzen 7) abbinati a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna SSD.

Il nuovo Lenovo 13w Yoga può contare su di una batteria da 51 Whr, un ingresso jack audio da 3.5 mm e su di una webcam Full HD con la possibilità di aggiungere una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il laptop include una buona dotazione di porte con 2 USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen 1 ed uno slot per schede SD. Da segnalare anche il supporto WiFi 6 e la possibilità di aggiungere il supporto LTE.

Il nuovo prodotto di Lenovo presenta una scocca in alluminio, un peso di 1,45 chilogrammi e sarà disponibile sul mercato statunitense nella sola colorazione nera, in vendita per ora solo sul mercato USA a partire da 749 dollari.

