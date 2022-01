Al di là delle contraddizioni relative al pluricitato “Game Beyond 4GB” e cioè dell’insufficienza di un tale taglio di memoria per i giochi moderni, AMD presenta quest’oggi la nuova scheda grafica Radeon RX 6500 XT da 4 GB, per l’appunto. Il pubblico a cui si riferisce è chiaramente il settore PC gaming, la fascia di prezzo, l’entry level. Eccone i dettagli.

Caratteristiche e dettagli della nuova scheda grafica Radeon RX 6500 XT

A un paio di settimane dal lancio avvenuto al CES di Las Vegas, la Radeon RX 6500 XT debutta oggi sul mercato italiano. La fascia di prezzo a cui appartiene, come anticipato, è la entry-level, pur promettendo prestazioni elevate per il 1080p con frame rate superiori ai 60 FPS sui principali titoli.

La nuova scheda grafica è realizzata con un processo produttivo a 6 nm, può contare su 4 GB di memoria dedicata e varie funzionalità come il raytracing DXR, AMD Smart Access Memory per sbloccare performance più elevate abbinandoci alcuni processori desktop AMD Ryzen e schede madri AMD 500, AMD FidelityFX Super Resolution (una soluzione di upscaling) e AMD Radeon Anti-Lag che riduce i tempi di risposta input-to-display.

Prezzi e disponibilità della Radeon RX 6500 XT

La scheda grafica Radeon RX 6500 XT è disponibile fin da oggi presso i rivenditori fisici e non, tramite le soluzioni offerte dai partner di AMD (ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston), con prezzi a partire da 215 euro. Per maggiori dettagli e per trovare i rivenditori a voi più comodi, date un’occhiata alla pagina dedicata del sito web ufficiale.

