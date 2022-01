È stato pubblicato il primo dei bandi Piano Italia a 1 Giga, mediante il quale il Governo mette a disposizione cospicui fondi — precisamente si tratta di 3,7 miliardi di euro — attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) allo scopo di portare internet veloce a ulteriori 7 milioni di numeri civici in tutta Italia.

Piano Italia a 1 Giga: informazioni sul bando per internet veloce

Lo scorso 10 gennaio 2022 la DG-COMP della Commissione europea aveva inviato all’Italia la Comfort Letter a mezzo della quale, nelle more della decisione di approvazione formale dell’aiuto di Stato, autorizzava la pubblicazione del bando relativo al Piano Italia a 1 Giga rilevando come la misura non apparisse in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

Pochi giorni più tardi, come segnalato opportunamente da Infratel — Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga e Progetto Strategico Banda Ultralarga — il bando in questione è stato pubblicato. Esso fa parte della più ampia Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga, che nei prossimi tre mesi porterà alla messa in atto di interventi per connettere scuole e strutture sanitarie, oltre che per promuovere lo sviluppo delle reti 5G.

Tornando al Piano Italia a 1 Giga, i 7 milioni di indirizzi di cui sopra sono distribuiti in ben 15 aree geografiche (aree grigie) e gli interventi necessari dovranno essere ultimati dagli operatori vincitori dei finanziamenti entro la scadenza fissata per il 30 giugno 2026. Al fine di garantire il rispetto di questo termine ultimo e, dunque, il tempestivo adempimento degli obblighi previsti nel bando in argomento, si è provveduto ad individuare degli obiettivi semestrali di copertura e un sistema di penali in caso di mancata copertura dei civici e ritardo dei tempi di realizzazione dei lavori

Tutti i soggetti interessati hanno possibilità di presentare le proprie offerte entro il termine delle ore 13 del 16 marzo 2022. Ciascuna offerta può avere ad oggetto uno solo, più di uno o tutti i lotti posti a gara e ciascun offerente potrà aggiudicarsi non più di otto lotti. Per quanto riguarda la misura dei finanziamenti, i fondi stanziati dal Governo andranno a coprire fino al 70 percento delle spese sostenute, mentre la restante quota non inferiore al 30 percento rimarrà a carico del beneficiario.

Sulla base di quanto stabilito dalle linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dal bando di gara, il vincitore della gara sarà tenuto a garantire a tutti gli operatori di mercato l’accesso all’ingrosso – cosiddetto wholesale – alle infrastrutture finanziate.

Per quanto concerne i criteri di assegnazione, che saranno uguali per tutti i lotti, essi comprenderanno:

l’offerta economica

le caratteristiche delle reti impiegate, tra cui l’architettura e il dimensionamento della rete

la qualità dei piani di assunzione e formazione del personale e di gestione del progetto

eventuali impegni relativi a inclusione, diversità di genere, persone con disabilità e sostegno a categorie svantaggiate

eventuali miglioramenti rispetto alle performance richieste e alle condizioni tecniche ed economiche regolatorie minime previste.

Per maggiori dettagli, potete consultare il testo completo del bando sul sito di Infratel Italia all’indirizzo sottostante:

Avviso bando Piano Italia a 1 Giga

Suddivisione delle aree di intervento interessate

Come detto, lo scopo del Piano Italia a 1 Giga — e dei 3,7 miliardi di euro messi a disposizione — consiste nel rendere disponibile internet veloce a tantissimi altri cittadini, andando a coprire ben 7 milioni di numeri civici nelle cosiddette aree grigie.

Per quanto riguarda la distribuzione dei lavori, la tabella riportata di seguito elenca in ordine decrescente le 15 aree di intervento, indicando per ciascuna di esse il numero di civici interessati e il valore massimo del contributo ottenibile. Ad esempio, la Sardegna sarà l’area col maggior numero di interventi (663.784 civici) e potrà beneficiare di un contributo pubblico massimo di 356.268.499 euro. Ecco la tabella completa.

Leggi anche: 2022 verso la svolta digitale tra nuovo limite ai contanti, PagoPA e App IO