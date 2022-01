Garmin, famoso produttore di prodotti rivolti al mondo degli sportivi come GPS, smartwatch e sportwatch, è il protagonista di una delle ultime offerte di Cisalfa Sport.

Fino al 39% di sconto su orologi, GPS e dispositivi Garmin

Sono diversi i prodotti in sconto e si rivolgono sia agli atleti professionisti, che agli appassionati di sport e fitness. Fra i diversi dispositivi scontati troviamo smartwatch, sportwatch, ciclocomputer e supporti. Alcune offerte sono disponibili sia in negozio che online, mentre altre soltanto sul web. Ecco tutti i prodotti in sconto e i link all’acquisto relativi:

