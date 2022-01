Con la pandemia legata al coronavirus che continua a condizionare le nostre vite, alcuni strumenti sono diventati ormai di uso comune. Stiamo parlando dei termometri a infrarossi, che in un attimo sono in grado di misurare la temperatura corporea, e dei pulsossimetri, ideali per conoscere la percentuale di ossigeno nel sangue.

Se fino a qualche tempo fa era necessario spendere diverse decine di euro per acquistare entrambi i prodotti, ora si trovano in Rete offerte decisamente interessanti, per portarsi a casa i due dispositivi con pochi euro. È il caso dell’offerta che vogliamo segnalarvi oggi, presente su Cafago che può essere vostra con poco più di 10 euro.

Termometro e pulsossimetro in offerta

Grazie a questa offerta limitata, che potete sfruttare utilizzando il link a fine pagina, potete acquistare sia un termometro a infrarossi sia un pulsossimetro da dito, entrambi con lettura rapida delle misurazioni.

Il termometro, di tipo contactless, permette di rilevare la temperatura corporea da una distanza di qualche millimetro dalla fronte, con la misurazione fornita in un secondo, senza quindi le lunghe attese tipiche dei vecchi termometri a mercurio o dei termometri a contatto.

È in grado di misurare temperature comprese tra i 32 e i 42,9 gradi, con una precisione di due decimi di grado, quindi decisamente affidabile. Il termometro può essere utilizzato anche al buio ed è dotato di una retroilluminazione a tre colori, così da fornire immediatamente un riscontro visivo della temperatura rilevata.

Il pulsossimetro è uno di quegli strumenti che abbiamo sempre visto dal medico o in ospedale ma che negli ultimi tempi è diventato molto utile anche in casa. Basta infatti infilarlo al dito e attendere qualche secondo per ottenere la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, oltre che la frequenza cardiaca.

La saturazione è un parametro molto importante da conoscere nel caso in cui siano in atto infezioni alle vie respiratorie e permette di capire se i polmoni stanno svolgendo regolarmente il proprio corpo, portando la giusta quantità di ossigeno nell’organismo.

Entrambi i prodotti utilizzano due batterie di tipo AAA per l’alimentazione, che consente di utilizzarli per svariati mesi prima della sostituzione. Per acquistarli non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante e procedere al pagamento, con una spesa di poco superiore ai 10 euro.

