A Dicembre, MMD, uno dei principali produttori mondiali di monitor e TV LCD e partner di licenza del marchio per i monitor Philips, ha ottenuto la certificazione TCO Certified, generation 9 per la gamma di prodotti altamente sostenibili. Questa nuova certificazione stabilisce criteri più severi e approfonditi per quanto riguarda tutto il ciclo di vita del prodotto, permettendo di compiere diversi passi in avanti nello sviluppo di prodotti IT sostenibili.

Philips tra i primi al mondo per sostenibilità

Philips è tra i primi produttori al mondo a vantare tale certificazione, con ben 64 monitor certificati alla data di lancio. L’azienda tende a sottolineare quanto i suoi monitor siano prodotti in modo responsabile, e tengano conto sia dell’ambiente che della sicurezza. Inoltre, presentano una serie di tecnologie dedicate al risparmio energetico innovative ed ecologiche.

Due sono le peculiarità green ed essenziali dei monitor Philips. PowerSensor, che riduce la luminosità in assenza dell’utente garantendo un risparmio di energia fino al 70%, e LightSensor. Quest’ultima è in grado di regolare la luminosità a seconda dell’ambiente in cui si trova. È possibile trovare questo tipo di tecnologia su monitor come Philips 242B1G e Philips 272B1G, che offrono un nuovo livello di risparmio energetico senza compromettere la produttività.

Verso un futuro più responsabile e verde

TCO, impegnata a rilevare problemi, garantendo azioni sostenibili da parte dell’azienda, include un sistema completo di criteri aggiornati, un sistema strutturato e in continuo miglioramento che ha lo scopo di guidare un cambiamento reale e duraturo. Rispetto all’ultima certificazione, la TCO Certified, generation 9, ha criteri più rigorosi. Essi devono essere soddisfatti in diverse categorie, bilanciando prestazioni ed efficienza energetica. Ci sono ben più di 40 nuovi indicatori di prestazioni di sostenibilità che sono raccolti e verificati da esperti del settore e indipendenti, in grado di garantire o meno l’eligibilità del prodotto.

Prodotti di questo genere, vengono costruiti in una catena di approvvigionamento che ha come priorità questioni etiche e di sostenibilità. Philips Monitors ha lavorato attivamente per creare un processo trasparente ed etico, contribuendo attivamente agli SDGs (Sustainable Development Goals).

