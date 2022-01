Mercedes punta ad accelerare lo sviluppo della sua gamma di auto elettriche. Negli ultimi mesi, la casa tedesca ha presentato diversi progetti a zero emissioni, come l’ammiraglia EQS, già riferimento dell’intera gamma Mercedes insieme alla nuova Classe S, e il crossover EQA, destinato a diventare l’elettrica più venduta di Mercedes nel corso del prossimo futuro. Questi modelli si affiancano alla prima elettrica tedesca, la EQC. Per sostenere la transizione verso l’elettrico, però, Mercedes ha un ulteriore progetto da portare avanti. L’azienda, infatti, ha deciso di produrre in proprio i motori delle auto elettriche del futuro. Vediamo tutti i dettagli su quest’importante decisione del marchio tedesco.

La decisione di Mercedes di realizzare in autonomia i motori delle sue future auto elettriche

A delineare la strategia futura di Mercedes è stato Markus Shafer, Chief Development Officer dell’azienda, nel corso di un’intervista al magazine Automobilwoche. Il manager ha chiarito che Mercedes-Benz si prepara a un deciso cambio di direzione per quanto riguarda il futuro della sua gamma elettrica. Le attuali Mercedes elettriche, infatti, possono contare su powertrain realizzati da partner esterni come ZF e Valeo che forniscono anche altri costruttori del mondo delle quattro ruote.

Per il futuro, invece, Mercedes ha piani completamente differenti. Sia i modelli compatti che verranno sviluppati sulla nuova piattaforma MMA che i modelli di fascia alta, che utilizzeranno la piattaforma EA, potranno contare su motori prodotti direttamente da Mercedes. In questo modo, l’azienda vuole assicurarsi il pieno controllo sull’intero sistema elettrico alla base delle vetture a zero emissioni del futuro.

Dal pacco batterie ai motori passando per tutto il sistema elettronico di bordo, Mercedes ha intenzione di gestire in prima persona l’intero sviluppo delle auto elettriche, eliminando dove possibile il ricorso a partner e fornitori esterni. Questa scelta segue quanto già fatto in passato con le auto endotermiche che montano motori realizzati direttamente da Mercedes.

Da notare che già in passato, prima dei recenti lanci dei nuovi modelli EQ, Mercedes aveva anticipato la volontà di sviluppare internamente i motori delle future elettriche. Inizialmente, però, il progetto sembrava essere riservato ai soli modelli basati sulla piattaforma MMA, destinata alle vetture più compatte. Questi modelli necessiteranno di motori meno potenti e, probabilmente, di realizzazione più semplice ed economica.

La scelta di realizzare internamente anche i powertrain dei modelli su base EV conferma la volontà di Mercedes di diventare un vero e proprio riferimento del settore, gestendo direttamente lo sviluppo e la produzione delle motorizzazioni destinate ai modelli top di gamma del futuro. La produzione dei motori elettrici si svolgerà in Germania, negli stabilimenti di Berlino e Unterturkheim, distretto di Stoccarda.

Per quanto riguarda le batterie, invece, la casa tedesca ha già effettuato un importante investimento, entrando con una partecipazione del 33% nella joint venture ACC che comprende anche Stellantis (il gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA) e Total. ACC produrrà batterie in Germania e Francia ed è destinata a diventare un riferimento assoluto dell’intera filiera automotive europea.