Quando si parla di dispositivi per il monitoraggio della salute solitamente non si pensa a una lampadina, bè al CES 2022, Sengled ha annunciato tra i suoi nuovi prodotti una lampadina smart in grado di rilevare frequenza cardiaca e monitorare la qualità del sonno.

Per chi non la conoscesse Sengled è un’azienda attiva nel campo dell’illuminazione intelligente, il suo parco prodotti offre svariate tipologie di lampadine smart con diverse caratteristiche. I suoi dispositivi sono per la maggior parte compatibili con le principali piattaforme tipo Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings.

Sengled Smart Health Monitoring Light

Sengled Smart Health Monitoring Light è una lampadina Wi-Fi/Bluetooth che integra una tecnologia radar in grado di monitorare la salute. È in grado di monitorare la qualità del sonno, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e altri segni vitali. La lampadina può funzionare da sola o in accoppiata con altre in una rete mesh Bluetooth, lavorando insieme per aumentare le rilevazioni del comportamento umano. Pare infatti che siano anche in grado di rilevare se una persona è caduta, funzionalità molto utile per controllare persone che vivono da sole e che magari hanno problematiche a livello di autonomia, tuttavia non è ancora dato sapere quali azioni verrebbero messe in atto in seguito a uno scenario simile.

Il prodotto è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare sul mercato nel quarto trimestre del 2022.

Le nuove strisce TV LED Wi-Fi

Sengled annuncia anche le sue nuove strisce luminose TV Wi-Fi, saranno in grado di offrire un’esperienza particolarmente coinvolgente grazie all’utilizzo di una piccola fotocamera deputata al rilevamento del contenuto riprodotto sul TV (indipendente quindi dall’ingresso HDMI). Le strisce funzioneranno con Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings e potranno essere abbinate ad altri prodotti dell’azienda sempre inerenti l’illuminazione.

Ecco una breve panoramica dei prodotti annunciati da Sengled al CES 2022: