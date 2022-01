L’evento ASUS ROG del CES 2022 ha svelato come previsto diverse novità per quanto riguarda i notebook da gaming. I nuovi modelli presentati sono, più precisamente, ROG Zephyrus G14 2022, NR2201, NR2202, ROG Strix G15/G17, Zephyrus Duo 16 e ROG Flow Z13. Scopriamoli insieme.

Le novità ASUS ROG del CES 2022: ecco Zephyrus G14 2022 e Zephyrus Duo 16

Partiamo dalla serie ASUS ROG Zephyrus con i nuovi notebook da gaming Zephyrus G14 2022 (GA402) e Zephyrus Duo 16. Il primo mette a disposizione due display IPS 16:10 ROG Nebula a scelta (uno QHD a 120 Hz e 500 nit e uno Full-HD a 144 Hz e 400 nit) con 91% di rapporto screen-to-body, processori e GPU AMD di ultima generazione, fino a 32 GB di RAM DDR5 e fino a 1 TB di SSD PCIe 4.0.

A bordo una batteria da 76 Wh, quattro speaker con supporto a Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E e un sistema di raffreddamento con camera di vapore, ventole con tecnologia Liquid Metal e Arc Flow per ridurre le temperature della CPU fino a 10° e migliorare il flusso d’aria. Il notebook ha un peso di 1,65 kg e uno spessore di 18,5 mm, misure che lo rendono perfetto anche per la portabilità.

Zephyrus Duo 16 si distingue per la presenza di ROG ScreenPad Plus per il multitasking. Anche in questo caso sono disponibili display a scelta: uno Nebula HDR Mini LED QHD a 165 Hz e due Nebula Dual Spec (uno a risoluzione UHD e 240 Hz e uno Full-HD con 120 Hz). La potenza bruta viene fornita dai processori AMD (fino a Ryzen 9 6980HX) e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, tenuti a bada dal sistema di raffreddamento con tecnologia Liquid Metal.

A bordo Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, IR Camera per Windows Hello, AAS Plus 2.0, fino a 64 GB di RAM DDR5 e fino a 4 TB di SSD PCIe 4.0. La batteria è da 90 Wh con supporto alla ricarica rapida.

Previous Next Fullscreen

ROG Strix G15/17, Strix SCAR 15/17, ROG Flow Z13, NR2201 e NR2202

Nella gamma 2022 da gaming di ASUS c’è spazio anche per i nuovi ROG Strix G15 e G17, notebook con CPU AMD Ryzen 9 6900HX, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (TGP 150 W), 32 GB di RAM DDR5, 1 TB di SSD PCIe (+ un secondo slot per l’espansione) e connettività Wi-Fi 6E. Il display può essere un Full-HD da 360 Hz oppure un QHD da 240 Hz a seconda delle scelta, in entrambi i casi con 3 ms di tempo di risposta con Adaptive Sync. La batteria è da 90 Wh con supporto alla ricarica rapida con USB Type-C.

Con i modelli Strix SCAR 15 e 17 abbiamo sempre schermi a scelta tra QHD a 240 Hz e Full-HD a 360 Hz e NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, ma stavolta con processore Intel Core i9-12900H (12th gen). A bordo 64 GB di RAM DDR5, 2 TB di SSD PCIe 4.0 (+ slot addizionale), Thunderbolt 4 e batteria da 90 Wh con ricarica rapida con USB Type-C.

ROG Flow Z13 è il dispositivo più versatile tra le novità ROG presentate al CES 2022. Ha uno chassis di metallo, pesa solo 1,1 kg e ha uno spessore di 12 mm: è possibile “staccare” la tastiera e usare il dispositivo come un tablet, anche con il pennino. Abbiamo display 16:10 4K a 60 Hz oppure Full-HD a 120 Hz (500 nit di luminosità), una versione di punta con Intel Core i9-12900H (12th gen) e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, sistema di raffreddamento con camera di vapore e batteria da 56 Wh con ricarica rapida e USB Type-C.

Interessanti anche i modelli ROG NR2201 e NR2202: il primo offre uno schermo touch da 13,4″ UHD IPS a 60 Hz oppure uno QHD IPS a 120 Hz, le ultime CPU targate Intel con GPU NVIDIA o AMD, fino a 32 GB di RAM LPDD5 e fino a 1 TB di SSD PCIe 4.0, con la possibilità di staccare la tastiera e utilizzarlo come tablet. NR2202 mette a disposizione ROG ScreenPad Plus, schermo QHD a 120 Hz, 4K a 120 Hz o Full-HD a 240 Hz, CPU AMD e GPU NVIDIA di ultima generazione, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, sei speaker, fino a 64 GB di RAM DDR5 e 4 TB di SSD PCIe 4.0 e batteria da 90 Wh.

Previous Next Fullscreen

Per il momento ASUS non ha ancora diffuso prezzi e date di uscita per le novità appena svelate nel suo evento del CES 2022. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena possibile. Qual è il prodotto ASUS ROG che state aspettando di più?

Potrebbe interessarti: migliori notebook da gaming, i nostri consigli