Xiaomi non è solo famosa per i suoi innumerevoli smartphone che immette sul mercato, ma anche per altri gadget che spesso si diverte spesso a lanciare (avete visto questa mini lampada?). Il colosso cinese oggi ha presentato uno scaldabagno davvero originale.

Lo scaldabagno di Xiaomi fornisce acqua calda in maniera instantanea

Si chiama MIJIA Zero Cold Water Gas Water Heater S1, e si tratta del primo scaldabagno dell’azienda a gas ad acqua fredda. Il principale punto di forza del prodotto è che, gli utilizzatori, non dovranno aspettare che l’acqua si scaldi poiché questo scaldabagno fornisce acqua calda in maniera istantanea. Il dispositivo ha un 18L e preriscalda l’acqua, compresa quella nel tubo. Ciò garantisce il flusso di acqua calda quando la doccia è accesa. Il riscaldatore dispone ugualmente di un sistema di controllo della temperatura costante di precisione ± 0,5.

L’installazione del dispositivo non richiederà ai proprietari di casa di cambiare i tubi che forniranno l’acqua calda, e può essere installato sia con tubo intorno o senza. Lo scaldacqua utilizza la pompa dell’acqua a frequenza variabile CC e supporta diverse modalità di aumento che possono essere selezionate in base alla richiesta di acqua necessaria.

Inoltre è dotato di tre principali elementi di controllo della temperatura, in grado di fornire il rilevamento in tempo reale delle variazioni di temperatura dell’acqua. La differenza di temperatura è accuratamente controllata a 0,5°C prevedendo eventuali sbalzi di temperatura dell’acqua durante l’accensione e spegnimento, che viene regolata insieme all’aria in egual porzione.

Anche il controllo del fuoco segmentato e della temperatura sono più precisi. Quando la richiesta di temperatura dell’acqua è bassa e quindi impostata ad un massimo di 35°, viene utilizzata automaticamente la bassa potenza di fuoco. Quando la richiesta invece è elevata passa automaticamente alla potenza di fuoco elevata per soddisfare la richiesta.

Il dispositivo supporta quattro modalità di bagno tra cui lavaggio per adulti (43 ), lavaggio confortevole (41 ), lavaggio per bambini (39 ) e uso cucina (36 ). Presente anche il supporto per l’interconnessione di vari dispositivi in tutta la casa. Xiaomi MIJIA Zero Cold Water Gas Water Heater S1 infatti può essere collegato a serrature intelligenti, sensori umani e altri dispositivi per personalizzare la scena del bagno che desideri.

Destinato al mercato cinese, ha un prezzo di iniziale di 2.399 yuan (circa 332 euro), ma ora è in prevendita a 1.999 yuan (circa 277 euro). Difficilmente, come la maggior parte dei prodotti di questo genere, arriverà sul nostro mercato. In caso vogliate dargli comunque un’occhiata, vi lasciamo il link per l’acquisto.

