Xiaomi non è solamente un produttore di smartphone, ma ha dalla sua parte un ampio ecosistema che contiene numerosi altri gadget, alcuni di questi prodotti da altri brand facenti parte del colosso cinese. Fra questi vi è Yeelight, leader dell’illuminazione da casa smart e non.

Un mini LED per illuminazioni soft a un prezzo molto basso

Fra le ultime novità lanciate dal brand Yeelight vi è un mini LED per armadi, o per illuminazioni soft, che propone un’installazione facile e senza fili. Si tratta infatti di una lampada a batteria che quindi non richiede alcun cablaggio, la quale è in super offerta a soli 10 euro.

La confezione di vendita, molto minimal, contiene solo lo stretto necessario per il corretto utilizzo. Saranno presenti due strisce adesive magnetiche, una che andrà sul retro della lampada e l’altra che andrà posizionata all’interno dell’armadio, o dove si vorrà utilizzare la lampada. In questo modo sarà estremamente semplice posizionarla, così come staccarla e usarla da un’altra parte. Presenti in confezione anche tre batterie AAA facili da sostituire.

Come ogni prodotto smart di Xiaomi, anche questo è dotato di diverse funzioni intelligenti. È possibile, ad esempio, che rilevi i movimenti umani per accendersi al passaggio delle persone. Questa funzione, che è in grado di rilevare la luce diurna e quindi disattivarsi automaticamente, propone un angolo di rilevamento di 120 gradi con lunghezza di rilevamento di persone fino a 2 metri di distanza. La luce si spegnerà automaticamente 30 secondi dopo il passaggio di qualcuno, così da risparmiare anche batteria.

Il mini LED Yeelight, come potete vedere dalle foto qui sopra, presenta una luce morbida, adatta a tantissimi angoli della casa. Può essere usata in camera da letto, in bagno, in cucina, ma anche come luce di cortesia notturna. In questo momento è in super offerta a circa 10 euro ed è acquistabile attraverso questo link.