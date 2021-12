È arrivato quel momento che nessun nostalgico si aspettava: BlackBerry ha annunciato la fine del suo sistema operativo BlackBerry OS a partire dal 4 Gennaio.

I dispositivi con BlackBerry OS diventeranno inutilizzabili

La società ha annunciato che a partire dal 4 Gennaio, i dispositivi ancora attivi con installato BlackBerry OS 7.1 o versioni precedenti, così come OS 10, perderanno tutte quelle funzionalità basiche per l’utilizzo di un dispositivo. Non sarà più possibile fare telefonate, scambiare messaggi di testo, utilizzare internet e persino l’accesso ai servizi di emergenza come il 9-1-1. Inoltre potrebbero sorgere problemi con l’utilizzo delle reti WiFi e di app come BlackBerry World e Desktop Manager. Il 4 Gennaio segnerà anche la fine di PlayBook, lo sfortunato tablet dell’azienda.

Non si tratta certo di una cosa inaspettata. BlackBerry ha provato a sfidare iPhone troppo tardi e, con Android, non è riuscita a trovare il successo sperato. Nel 2019 inoltre, aveva chiuso il suo popolare servizio BlackBerry Messenger e l’app store.

Unico tassello rimasto ancora in vita è QNX, il sistema operativo dell’azienda canadese che alimenta i sistemi infotainment di diversi produttori automobilistici come Toyota, Audi, Honda, e molti altri famosi produttori. Anche in questo settore però, l’arrivo di Android Auto potrebbe essere un problema per BlackBerry, con diversi produttori che hanno deciso di passare alla nuova piattaforma di Google come, ad esempio, Ford.

