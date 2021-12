“Anno nuovo, voli nuovi”. Questo lo slogan che accompagna la nuova promozione di Vueling, la compagnia aerea low cost spagnola che sta facendo registrare una delle crescite più importanti nel vecchio continente.

L’iniziativa, valida fino a domani, permette di volare a partire da 12,22 euro a persona, con la possibilità ovviamente di utilizzare il biglietto acquistato nel corso del prossimo anno. Un’ottima idea regalo, per amici o per se stessi, magari per festeggiare il nuovo anno e viaggiare non appena la situazione sanitaria lo permetterà.

Chi è Vueling

Sono oltre 130 le destinazioni coperte dal vettore spagnolo, che raggiunge le principali città della Spagna, dell’Europa, dell’Africa Settentrionale e del Vicino Oriente. Va sottolineato come l’operatore, a differenza di numerose compagnie low cost, lavori con gli aeroporti più importanti delle città, per rendere più comodi i viaggi ed evitare lunghi e costosi trasferimenti.

Vueling è sempre attenta alle necessità dei propri clienti e lavora costantemente per offrire loro i migliori prezzi disponibili su ogni rotta. E per ogni viaggio è possibile accumulare Avios, per ottenere sconti sui biglietti successivi o per riceverli in maniera completamente gratuita. E se utilizzate l’account Vueling Club i vostri acquisti saranno ancora più veloci.

Con Vueling potrete trovare sempre la soluzione su misura, a partire dalla tariffa Basic, che offre sempre il prezzo migliore, per passare a Optima che rende il viaggio più comodo con tutto quello di cui è possibile avere bisogno. Con Family avrete un sacco di vantaggi se viaggiate con la famiglia mentre TimeFlex è ideale per chi ha bisogno di flessibilità e vuole risparmiare tempo.

Volate da 12,22 euro con Vueling

Con l’attuale promozione, che scade alla mezzanotte di domani (l’una di notte in Italia) potete acquistare un biglietto a partire da 12,22 euro (per persona e per singola tratta) da utilizzare sulle rotte selezionate tra il 15 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. L’offerta è valida nelle date indicate al momento della prenotazione e il prezzo non include i servizi accessori.

Per acquistare i vostri biglietti e iniziare a viaggiare con Vueling potete utilizzare il link sottostante.

