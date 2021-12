Non è un segreto che Netflix stia cercando di combattere la condivisione degli account, una pratica al limite della legalità che va a influire direttamente sui ricavi del colosso dello streaming e, più indirettamente, sul canone di abbonamento il cui prezzo sale per contenere le perdite.

Questo non significa che Netflix stia intraprendendo qualche tipo di provvedimento che vada al di la di una blanda richiesta di autenticazione a due fattori, come invece va sostenendo qualcuno in Rete. Sta infatti circolando una notizia, con tanto di titolo confezionato ad arte, secondo cui la compagnia americana starebbe chiudendo gli account condivisi iniziando a infliggere pesanti multe.

Netflix non multa nessuno

La notizia, che possiamo tranquillamente definire una bufala visto che non ha alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni, viene anche spinta da Google gettando nel panico decine e decine di utenti che ora temono di vedersi recapitare salate sanzioni.

Al momento Netflix non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale relativo alla possibilità di chiudere gli account condivisi, vista la difficoltà di provare il non rispetto delle norme di utilizzo. È certo che la compagnia stia studiando delle contromisure, magari seguendo l’esempio di DAZN che dal prossimo anno abolirà la multiutenza, a causa dell’uso improprio che ne fanno gli utenti, o rendendo più appetibili anche gli abbonamenti per uno o due utenti.

Quello che è certo comunque è che Netflix non ha alcuna autorità per imporre delle multe ai propri utenti, di nessuna natura o entità. Non è comunque da escludere a priori che la società stia attentamente monitorando gli account che adottano comportamenti “sospetti” e mandi ulteriori avvisi a supporto delle proprie norme.

Al momento comunque la compagnia ha confermato che le notifiche, ricevute anche da alcuni utenti italiani, fanno parte di un test pensato per garantire la correttezza d’uso degli account, senza però rilasciare ulteriori commenti in merito. Per il momento dunque gli abbonati Netflix possono dormire sonni tranquilli, soprattutto quelli rispettosi delle regole. Chi volesse attivare un proprio abbonamento può farlo scegliendo uno dei tre piani a disposizione: