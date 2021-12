Lenovo è sempre più un punto di riferimento del mondo laptop e si prepara a stupire con la nuova generazione di Lenovo ThinkBook Plus. In queste ore, infatti, l’insider Evleaks ha diffuso una serie di render che ci anticipano l’innovativo design del nuovo ThinkBook Plus di terza generazione e, in particolare, della sua variante top da 17 pollici. La nuova workstation di Lenovo punterà al massimo sulla produttività con l’integrazione di un secondo display, posizionato accanto alla tastiera. Vediamo tutti i dettagli della nuova proposta di Lenovo con Windows 11 che verrà svelata ufficialmente al CES 2022.

Lenovo ThinkBook Plus: i render mostrano un display secondario

Il nuovo ThinkBook Plus di Lenovo punta a stupire mettendo a disposizione degli utenti gli strumenti giusti per massimizzare la produttività. I render diffusi in queste ore della nuova generazione del portatile di casa Lenovo ci mostrano la variante “top” da 17 pollici. Questa versione include un display secondario posizionato alla destra della tastiera. Il display in questione è touch e supporta l’utilizzo di una stylus (per prendere appunti o per interagire con programmi di grafica come evidenziato nel render).

La presenza del display secondario non porta all’eliminazione del touchpad che, come tutta la tastiera, è spostato verso la parte sinistra del portatile. Il display secondario del nuovo Lenovo ThinkBook Plus si integra al meglio con Windows 11 e potrà essere sfruttato dalle varie app per garantire maggiore produttività all’utente. Le immagini diffuse, curiosamente, mostrano il portatile gestire un’app per macOS.

Ecco tutte le immagini diffuse online del nuovo ThinkBook Plus di Lenovo:

Da notare che i render diffusi da Evleaks mostrano esclusivamente la versione del ThinkBook Plus con display secondario posizionato alla destra della tastiera. Per i mancini, quindi, potrebbe non esserci una versione dedicata con il secondo display posizionato alla sinistra della tastiera in modo da rendere più semplice l’interazione (soprattutto utilizzando una penna per scrivere o disegnare).

Il monitor touch e a colori rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al display E-ink proposto dal ThinkBook Plus da 13.3 pollici. I render anticipano anche una ricca dotazione di porte per il Lenovo ThinkBook Plus di nuova generazione, nel pieno rispetto della tradizione dei prodotti ThinkBook. Il portatile in questione presenterà due porte USB-C, due porte USB-A ed una porta HDMI oltre ad un jack da 3.5 pollici. Da notare che, almeno per il momento, non ci sono informazioni dettagliate in merito alle altre specifiche tecniche di questa nuova versione di ThinkBook.

È nota la diagonale del display principale (17 pollici) ma non quella del display secondario integrato accanto alla tastiera. Non ci sono informazioni in merito al processore (potrebbero esserci le nuove CPU Intel Core di dodicesima generazione) ed alla dotazione di RAM e storage (si partirà probabilmente da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD). Possibile anche la realizzazione di versioni con GPU NVIDIA.

Maggiori dettagli sul nuovo Lenovo ThinkBook Plus e su tutta la gamma di portatili Lenovo di nuova generazione arriveranno nei prossimi giorni. L’azienda, infatti, dovrebbe presentare diverse novità in occasione del CES 2022 di Las Vegas in programma a partire dal prossimo 4 gennaio 2022. L’effettiva disponibilità dei nuovi ThinkBook non sarà immediata. Servirà qualche mese prima dell’avvio effettivo delle vendite (che potrebbero partire entro il primo semestre del 2022).

Da notare che Evleaks ha diffuso anche alcuni render della nuova serie Z della linea ThinkPad, un’ulteriore alternativa premium della gamma ThinkPad. Anche in questi nuovi portatili di Lenovo saranno al centro di una presentazione ufficiale nel corso dei prossimi giorni. L’appuntamento è, quindi, fissato per il CES 2022 della prossima settimana per saperne di più.