Si chiama NIO ET5 ed è un nuovo veicolo che sembra avere tutte le potenzialità per fare girare la testa agli appassionati di auto elettriche, tanto da poter essere considerato un reale concorrente di Tesla Model 3.

A caratterizzare la nuova auto di NIO vi sono un look elegante, una dotazione ricca di tecnologia, una grande autonomia e un prezzo tutto sommato ragionevole (si parte da circa 40.000 dollari).

Le principali caratteristiche di NIO ET5

A dire del produttore, con una carica completa NIO ET5 è in grado di garantire un’autonomia di circa 1.000 Km, risultato senza dubbio molto interessante (anche se non è stato calcolato con un test WLTP o NEDC). Tale autonomia (calcolata con test CLTC) può essere raggiunta soltanto dai modelli che montano la batteria opzionale Ultralong Range, con una capacità di 150 kWh mentre la batteria “base” ha una capacità di 75 kWh ed è in grado di garantire fino a 550 Km con una sola carica.

NIO ha pensato anche ad una terza possibile batteria, Long Range, un’opzione intermedia con una capacità di 100 kWh e che può garantire con una carica un viaggio di circa 700 Km.

Ma NIO ET5 non è soltanto autonomia, in quanto l’auto ha anche altri numeri interessanti, come quelli relativi all’accelerazione 0 – 100 km/h, velocità che può essere raggiunta in 4,3 secondi e ciò grazie alla potenza combinata di 480 cavalli e 700 Nm fornita dai suoi due motori elettrici.

I finestrini laterali di questo veicolo sono senza cornice e l’interno presenta un display digitale panoramico chiamato PanoCinema. NIO ET5 ha anche funzionalità di Realtà Aumentata e Virtuale integrate e, grazie ad un paio di occhiali speciali, il guidatore può vedere l’equivalente di uno schermo da 201 pollici proiettato a 6 metri.

La nuova auto di NIO dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato in Cina all’inizio del prossimo anno e nei mesi successivi dovrebbe sbarcare anche in alcuni Paesi europei, come la Germania, la Norvegia e l’Olanda.