Il popolare browser Google Chrome presto raggiungerà la versione 100 ma pare che proprio tale release potrebbe causare non pochi problemi di funzionamento per alcuni siti.

Google Chrome 100 non dovrebbe introdurre novità rivoluzionarie per gli utenti ma il team del colosso di Mountain View è consapevole che tale release del browser potrebbe interrompere il funzionamento di vari siti Web e per tale motivo si è già messo al lavoro per trovare una soluzione.

Il problema di Google Chrome 100

In particolare, i siti che potrebbero non più funzionare con tale versione del browser sono quelli realizzati con un web design kit chiamato Duda: tutti questi siti, infatti, usano il medesimo codice per verificare quale versione di Google Chrome si sta utilizzando, ossia l’User Agent e il problema è che tiene in considerazione soltanto le prime due cifre (al momento è la versione 96.0.4664.45 e viene considerata solo la cifra 96).

Nel momento in cui Google Chrome verrà aggiornato alla versione 100, i siti sviluppati con Duda leggeranno come versione soltanto le prime due cifre, ossia 10 e questo è il problema, in quanto Duda blocca automaticamente qualsiasi versione del browser inferiore alla versione 40, che è stata rilasciata nel 2015.

E così il rischio è che ogni versione del browser successiva a Chrome 99 verrebbe percepita come una release obsoleta e, conseguentemente, bloccata.

Al momento non è chiara quale potrebbe essere la soluzione escogitata dal team di Google per ovviare a tale problema e pare che vi siano più alternative tra cui si sta decidendo per quale optare (come ad esempio inserire la versione principale di Google Chrome in seconda posizione nell’User Agent e così invece di “Chrome/100.0.1234.56″ si avrebbe “Chrome/99.100.1234.56″).

Stando a quanto si apprende, il team del colosso di Mountain View sarebbe innanzitutto intenzionato a convincere i singoli sviluppatori a trovare un rimedio comune e ancora c’è qualche mese di tempo: la fatidica versione 100, infatti, non arriverà prima della fine di marzo 2022.