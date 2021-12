La seconda generazione di smartwatch del brand cinese arriva con un anno di distacco dal precedente: Vivo Watch 2 è stato svelato da poche ore insieme a ViVo S12 Pro nel corso di un evento di presentazione.

In termini di design, Vivo Watch 2 si presenta come un classico orologio smart con quadrante circolare. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L e cinturino in gomma, flessibile e confortevole da usare – ma c’è anche una versione con cinturino realizzato in vera pelle. Il cinturino è dotato di una fibbia giapponese, elemento che conferma la volontà di essere adatto ad un utilizzo casual e formale, nonostante le feature sportive di questo smartwatch.

Il display è un pannello AMOLED da 1,43 pollici che occupa tutta la superficie superiore della cassa da 46 mm, ma c’è anche un modello da 42 mm. Date le dimensioni è un gadget che si adatta più ad un pubblico maschile che femminile. Un setup dual-core viene utilizzato per il funzionamento di ViVo Watch 2: nel suo cuore battono un processore ST per i task più energivori e un chip Apollo per i processi che non richiedono troppa potenza.

La memoria interna è di 2 GB, utile per salvare musica in locale. Nonostante il design classico, questo smartwatch di Vivo è adatto anche agli sportivi grazie al tracciamento di 47 sport e alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Presente anche una dotazione di sensori più che completa con:

sensore ottico per il rilevamento del battito;

sensore livello di ossigenazione del sangue;

accelerometro;

giroscopio;

sensore d’altitudine e pressione atmosferica;

sensore geomagnetico;

sensore luce ambientale;

sensore NFC per pagamenti contactless.

La connettività consente di utilizzare un collegamento cellulare LTE tramite eSIM, mentre per il collegamento con smartphone e altri dispositivi è presente il Bluetooth 5.2 LE. Per tracciare la posizione c’è il supporto alle reti GPS, GLONASS, GALILEO e BeiDou.

Sono presenti microfono e altoparlante per il supporto alle chiamate vocali , mentre la batteria da 478 mAh promette fino a 18 giorni di utilizzo. Per il modello da 42 mm la batteria è invece da 226 mAh, sufficiente per un’autonomia di 9 giorni secondo l’azienda.

Lo smartwatch Vivo Watch 2 sarà venduto in tre colorazioni: nero, bianco e argento. Il prezzo al lancio è di 1.299 Yuan, poco più di 180 euro al cambio, mentre per la versione eSIM sono necessari 1.699 Yuan, circa 236 euro.

