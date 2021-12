Questa estate l’annuncio di Amazon relativo all’acquisto dei diritti per trasmettere parte della Champions League ha incuriosito gli appassionati di calcio, molti dei quali probabilmente si sono avvicinati con un po’ di scetticismo ad Amazon Prime Video.

C’è tuttavia da riconoscere al colosso dell’e-commerce il merito di essersi impegnato per offrire agli appassionati di calcio un prodotto di qualità e, partita dopo partita, il match del mercoledì di Champions League trasmesso da Amazon Prime Video è divenuto un appuntamento sempre più apprezzato.

Gli ottavi di Champions League su Amazon prime Video

Ma la stagione non è mica finita e a febbraio la Champions League torna in campo per gli ottavi di finale e il colosso dell’e-commerce ha svelato i match che saranno trasmessi da Amazon Prime Video per i 4 mercoledì in cui si articolerà questa fase della competizione tra andata e ritorno.

Si inizia mercoledì 16 febbraio 2022 con Inter – Liverpool (la diretta prenderà il via alle 19,30 mentre la partita è fissata per le 21,00) mentre mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21,00 sarà la volta di Atletico Madrid – Manchester United.

Si arriva quindi alle partite di ritorno degli ottavi di finale e mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 21,00 su Amazon Prime Video sarà trasmessa Real Madrid – Paris Saint Germain mentre il 16 marzo 2022, alle ore 21,00 (con diretta a partire dalle 19,30) il match trasmesso sarà Juventus – Villareal.

Il team della Champions League di Amazon ha tra i suoi principali protagonisti Sandro Piccinini, Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo, attorniati da vari opinionisti come Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Ricordiamo che è possibile provare gratuitamente Amazon Prime Video per 30 giorni e quindi decidere se abbonarsi al servizio, pagando 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno. Se volete sfruttare tale opportunità, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Prova gratuita di 30 giorni o abbonamento ad Amazon Prime Video