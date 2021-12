Nella giornata di oggi TIM ha annunciato un nuovo decoder con caratteristiche di fascia alta che sarà disponibile esclusivamente per il noleggio.

Un nuovo decoder con audio e RAM migliorati

Si chiama Atmosphere ed è un decoder di fascia alta dedicato al suo servizio TIMVision. Oltre alle caratteristiche già presenti sull’attuale decoder presente sul mercato come DVB-T2, Wi-Fi 6, AV1 e Android TV, questo si differenzia per una qualità audio migliorata e un aumento della RAM.

Per l’audio, TIM promette un ascolto più immersivo grazie alla collaborazione con Bang & Olufsen, mentre la RAM passa da 2 a 4 GB. Presenti anche 32 GB di memoria integrata per le app ed espandibili tramite MicroSD, funzionalità già disponibile su gli attuali Sagemcom e Technicolor. Cambia anche l’estetica con una griglia frontale che nasconde uno speaker da utilizzare con l’assistente vocale.

Lato software infatti aggiunge la ricerca vocale di Google Assistant che, a detta di TIM, offre un risultato simile a quello che si avrebbe con uno smart speaker Google in soggiorno. Sarà possibile cercare programmi anche se la TV sarà spenta e senza la necessità di utilizzare il telecomando come microfono, inoltre sono supportate anche le funzioni musicali e di interazione come un normale smart speaker.

Prodotto da Sagemcom, il nuovo decoder TIMVision, ha un nuovo telecomando con finitura premium, una doppia porta USB 2.0, HDMI, ma manca l’uscita ottica presente invece sul modello base.

Al momento il nuovo TIMVision Box non viene dato in comodato gratuito a chi si abbona, ma solo a chi è già abbonato e sottoscrive un abbonamento a TIMVision Extra Box. Questa opzione permette di aggiungere un decoder secondario a noleggio per un secondo ambiente pagando 5 euro al mese che, salirebbero a 7, nel caso si decidesse di optare per il nuovo Atmosphere.

Siete abbonati a TIMVision? Che ne pensate di questo nuovo decoder?

