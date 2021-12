Dopo il successo di Resident Evil Village, è probabile che Capcom rilascerà un nuovo capitolo della saga. Infatti nelle ultime ore è emerso un documento online, non ancora confermato, che proverebbe l’esistenza di un nuovo gioco della serie, svelando preziosi dettagli sul sistema di gioco e il titolo col quale verrà immesso sul mercato.

Tanti dettagli come nome, gameplay e anno di lancio

Il documento, non confermato e diffuso tramite 4chan, mostra un frame preso direttamente dallo schermo. Nel foglio si viene a scoprire il nome del prossimo Resident Evil, che dovrebbe essere Apocalypse, insieme a una serie di dettagli relativi al gameplay.

Secondo il leak si tratterà di un ritorno alle origini, con la modalità di gioco in terza persona e non più in prima come avvenuto nel settimo e ottavo capitolo. Sarebbe presente un sistema di partner definito innovativo, con un trust system che renderà difficile far capire ai giocatori chi sarà dalla loro parte e chi no.

Il gioco dovrebbe essere svolgersi all’interno di una città fantasma, oltre a tantissime foreste di sfondo, che renderanno l’atmosfera terrificante. Inoltre saranno presenti creature appartenenti a diverse leggende come il Wendingo e L’Uomo Capra.

Per quanto riguarda la data di lancio, secondo il documento, il capitolo potrebbe essere disponibile solamente dal 2024 con formula di gioco single player, che impedirà eventuali forme di collaborazione online. Queste però sono tutte informazioni da prendere con le pinze, in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Capcom.

E voi che ne pensate di queste scelte da parte di Capcom? Siete contenti se venissero confermate? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

