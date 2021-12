Vi siete accorti di un piccolo puntino sul vostro monitor del PC? Sembrano pixel bruciati ma con un esame più attento avete scoperto che si tratta di un insetto che è riuscito a intrufolarsi non si sa come all’interno dello schermo LCD? Se l’intruso è ancora vivo c’è un modo per toglierlo: scopriamo quale.

Come togliere insetti sotto al monitor: cosa fare e cosa NON fare

Per liberarvi di un piccolo insetto che si è infilato sotto al monitor utilizzando questo metodo è necessario che sia vivo. Infatti non dovrete andare a smontare tutto per toglierlo di mezzo o a compromettere il display con “contorsionistiche” manovre improvvisate.

Prima di passare al metodo per togliere l’irritante insetto dal monitor, vale la pena avvisarvi sulle cose da NON FARE assolutamente: oltre a non smontare tutto (l’operazione richiede un po’ di abilità, il probabile decadimento della garanzia e potrebbe anche non essere risolutiva) è importante che non cerchiate di spingere la superficie del display con le dita. Questo perché la pressione andrà quasi certamente a ucciderlo, e dunque ve lo ritroverete in “mezzo agli occhi” per sempre.

Se l’insetto è vivo potete procedere con questo semplice metodo:

spegnete lo schermo (che si tratti di un notebook, di un monitor o di un All-in-One) e fatelo raffreddare per bene (potrebbe volerci un po’);

(che si tratti di un notebook, di un monitor o di un All-in-One) e fatelo raffreddare per bene (potrebbe volerci un po’); prendete una torcia e puntatela per qualche minuto verso l’angolo del monitor più vicino all’inquilino abusivo: in questo modo andrete a riscaldare un po’ quel punto, spingendo l’insetto a uscire di sua volontà.

Non assicuriamo il funzionamento al 100%, ma tentar non nuoce. Se anche questo metodo fallisce, potete tentare con la pazienza; se possibile lasciate spento il monitor per qualche ora o giorno: senza luce o calore l’insetto potrebbe infatti decidere di andarsene. Nel caso, alcuni produttori potrebbero eventualmente passare la “riparazione” in garanzia, quindi potete anche provare ad informarvi se proprio non doveste riuscire a farlo sloggiare.

Fateci sapere se siete riusciti a togliere l’insetto dal monitor!

