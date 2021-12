A pochi giorni dalla presentazione, prevista per il 23 dicembre, trapelano nuove informazioni sul prossimo smartwatch dell’azienda cinese, Huawei Watch D. Dell’orologio in questione conosciamo già diverse caratteristiche, grazie alle immagini della confezione di vendita e dell’interfaccia, ma ora abbiamo qualche informazione in più.

Le nuove informazioni su Huawei Watch D

Grazie al leaker 看山的叔叔, che ha condiviso tutta una serie di nuove informazioni sul social network cinese Weibo, ora conosciamo la dotazione di accessori con cui verrà venduto, il quantitativo di memoria interna e RAM, una variante di colore e abbiamo addirittura un video sul funzionamento del monitoraggio della pressione sanguigna.

Dalle immagini possiamo vedere come, oltre all’orologio in sé, Huawei Watch D avrà in confezione cinturini di diverse dimensioni, diverse sacche gonfiabili, un righello per misurare la circonferenza del polso, caricabatterie e guida.

Dal video diffuso invece possiamo ricavare maggiori dettagli sulle modalità di rilevamento della pressione sanguigna: come già sappiamo la misurazione avverrà grazie ad una sacca in grado di gonfiarsi, questa sacca sembra essere removibile nonché disponibile in diverse dimensioni. L’utente infatti dovrà misurare la circonferenza del proprio polso (con il righello in dotazione) per essere sicuro che corrisponda alle misure di cinturino e sacca, quest’ultima verrà attaccata sotto il cinturino dell’orologio grazie a un perno che ne abiliterà le funzioni.

La misurazione della pressione sanguigna può essere avviata con un doppio clic su un pulsante fisico dello smartwatch. Durante il rilevamento l’utente dovrà posizionare il polso all’altezza del cuore, poggiando il palmo sulla spalla e sostenendo il braccio con l’altra mano.

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche sappiamo che lo smartwatch sarà dotato di 32 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (configurazione simile a quella di Huawei Watch GT 3), potrà inoltre essere collegato via Bluetooth a delle cuffie.

Huawei Watch D è attualmente disponibile in pre-ordine su vmall.com al seguente indirizzo, grazie a questo possiamo ammirare una serie di render ufficiali che vi lasciamo nella galleria qui sotto.

Previous Next Fullscreen

In ultimo conosciamo il prezzo a cui presumibilmente verrà commercializzata la variante color silver, ovvero 2998 Yuan (circa 418 euro al cambio attuale).