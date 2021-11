Nelle scorse ore è arrivato un interessante annuncio da parte di DAZN: con la nascita del nuovo hub DAZN X, la piattaforma di streaming punta a rendere il calcio più interattivo e social.

Il progetto DAZN X è il frutto dell’acquisizione da parte di DAZN Group di Texel, una startup di video streaming avente sede a Tel Aviv nota soprattutto per la sua tecnologia di video e audience engagement: il motto “Socializing streams” esprime l’idea di rendere la fruizione di contenuti in streaming meno passiva e più coinvolgente per gli utenti, ad esempio attraverso la possibilità di commentare gli eventi dal vivo, magari con gruppi di amici.

I ben 50 membri del team di Texel si uniranno al progetto DAZN X, l’operazione è stata descritta in questi termini: «L’acquisizione di Texel permetterà a DAZN di offrire ai tifosi un’esperienza ancora più completa: DAZN X si concentrerà infatti sullo sviluppo di contenuti interattivi e coinvolgenti come parte integrante del servizio di streaming sportivo offerto da DAZN. Gli abbonati di DAZN potranno parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta a contenuti sportivi premium».

Secondo il co-CEO di DAZN Shay Segev, questa novità porterà una ventata di aria fresca nel modo di vedere lo sport: si passerà da una mera visione passiva ad una interattiva e social (con possibilità di parlare, giocare e quant’altro con una community formata da altri utenti DAZN collegati nello stesso momento): «L’acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un’accelerazione significativa della nostra strategia e ci posizionano come leader dell’innovazione sportiva a livello mondiale».

L’acquisizione e la nascita del nuovo progetto hanno incontrato anche la soddisfazione di Texel: «DAZN condivide la nostra visione di ridefinire l’esperienza dello spettatore fornendogli contenuti più ricchi e interattivi. Siamo entusiasti di unirci al team di DAZN, con cui condividiamo l’obiettivo di innovare e rimodellare la visione dello sport, migliorandola sempre di più».

