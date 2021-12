Volete acquistare un gioco sul PlayStation Store? Oppure magari rinnovare l’abbonamento PlayStation Plus o PlayStation Now per continuare a giocare online su PlayStation 4 o PlayStation 5? Allora la nuova offerta a disposizione sul sito Eneba per la PlayStation Network Card potrebbe fare al caso vostro.

PSN Card super prezzo su Eneba con questo coupon

Sul sito Eneba potete acquistare PlayStation Network Card da 30, 50, 75 o da 100 euro a volte risparmiando qualcosa. La promozione di questi giorni di dicembre incide proprio sulla carta da 75 Euro, tuttavia sconti ulteriori sono disponibili anche per le altre.

Sfruttando il codice sconto PSN75DEC, potete acquistare la ricarica PSN a un prezzo decisamente più conveniente: parliamo di 57,99 euro invece di 75 Euro. Il pagamento può essere effettuato anche tramite PayPal e il coupon deve essere digitato nella sezione dedicata all’interno del carrello (sopra il prezzo totale).

Le PlayStation Network Card possono essere usate per aggiungere fondi al portafoglio virtuale e di conseguenza per acquistare videogiochi, DLC, abbonamenti PS Plus o PS NOW e così via. Combinando con le offerte del PlayStation Store già disponibili si possono fare anche dei grandi affari.

Se siete interessati all’acquisto delle ricariche PSN su Eneba potete seguire i link qui sotto:

PlayStation Network Card da 30 euro in offerta a 24,57 Euro

PlayStation Network Card da 50 euro in offerta a 40,85 Euro

PlayStation Network Card da 75 euro in offerta a 57,99 Euro, coupon: PSN75DEC

