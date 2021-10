Abbonamenti annuali PlayStation Now o Plus a 22,99 euro: ecco come fare

Abbonamenti di un anno a PlayStation Now o PlayStation Plus a meno di 23 euro? Impossibile, direte voi: invece in questi giorni si tratta di una possibilità reale, grazie alla combinazione delle offerte a disposizione sul PlayStation Store e di quelle Eneba sull’acquisto della PlayStation Network Card. Scopriamo insieme come fare.

Come avere PlayStation Now o Plus di un anno in super offerta a meno di 23 euro

Innanzitutto partiamo col dire che le offerte del PlayStation Store riguardanti gli abbonamenti annuali a PS Now e PS Plus sono disponibili solo per coloro che non sono attualmente abbonati. Le iniziative lanciate da Sony, disponibili fino a fine mese su PlayStation 4 e PlayStation 5, permettono di acquistare 365 giorni di servizio a metà prezzo: si passa infatti da 59,99 a 29,99 euro.

Si tratta già di uno sconto davvero niente male per gli abbonamenti PlayStation Now e PlayStation Plus, che solitamente si riescono a trovare al massimo a cifre poco al di sotto dei 50 euro (come street price). In questo caso potete addirittura combinare le offerte Eneba sulle PlayStation Network Card, che consentono di risparmiare ancora un po’ e arrivare a 22,99 euro.

Come fare dunque? Dovete acquistare una PSN Card da 30 euro in promozione a 22,99 euro su Eneba (usando il codice sconto “PLUSFOR30”), caricare i fondi sul portafoglio virtuale e quindi utilizzarli per prendere l’abbonamento PS Now o PS Plus sul PlayStation Store: in questo modo avrete pagato meno di 23 euro l’abbonamento annuale a uno dei due servizi. Se siete interessati vi lasciamo ai link da utilizzare:

acquista PlayStation Network Card in offerta su Eneba

abbonati a PlayStation Plus a metà prezzo

abbonati a PlayStation Now a metà prezzo

