Il Natale si avvicina, e se non avete ancora scelto cosa regalare a una persona speciale (o magari cosa regalarvi) potreste considerare le offerte disponibili su eBay su Apple Watch Series 7. La proposta in sé non è particolarmente allettante, ma lo diventa quando entra in gioco il coupon DIC21EDAYS.

Apple Watch Series 7 a un super prezzo con il coupon eBay

Apple Watch Series 7 è stato presentato solo qualche mese fa durante il keynote ufficiale “California Streaming“, ma grazie al suddetto coupon è possibile acquistarlo con ben 50 euro di sconto. Lo smartwatch mette a disposizione cornici più sottili rispetto alla generazione precedente, con uno schermo che occupa il 20% in più di spazio, oltre al processore Apple S7 affiancato da 32 GB di memoria interna e dalla connettività GPS.

Apple Watch 7 è acquistabile su eBay presso un rivenditore affidabile (Monclick Italia) a 429,90 euro nelle colorazioni Blu e (Product) Red da 41 mm, ma grazie al coupon DIC21EDAY possiamo far scendere la cifra di 50 euro: potete dunque portarvelo a casa a 379,90 euro con spedizione gratuita. Il codice sconto va inserito all’interno del modulo di pagamento, alla voce “Aggiungi i coupon“.

Se siete interessati ad acquistare Apple Watch Series 7 in offerta su eBay non dovete fare altro che seguire i link qui in basso:

Acquista Apple Watch Series 7 Blu su eBay – coupon: DIC21EDAY

Acquista Apple Watch Series 7 (Product) Red su eBay – coupon: DIC21EDAY

