Forte del successo di vendite ottenuto in occasione del Black Friday ESKUTE torna a proporre grandi sconti sulla propria linea di bici elettriche Wayfarer. Fino al 10 gennaio dunque sarà possibile ottenere grossi risparmi sulle bici Wayfarer, caratterizzate dall’utilizzo di un motore nel mozzo.

ESKUTE e l’offerta di Natale

Alan, CEO di ESKUTE, ha voluto esprimere a nome dell’azienda la propria gratitudine per il sostegno espresso dai tanti clienti che apprezzano il marchio:

“A nome di tutto il team, vorremmo estendere la nostra più profonda gratitudine ai nostri clienti. La nostra recente promozione del Black Friday ha dimostrato il diffuso sostegno al nostro marchio in tutta Europa. A questo momento, con l’avvicinarsi del Natale e la nuova variante Omicron, vogliamo aiutare più persone a godere di un trasporto sicuro e conveniente in queste vacanze, scoprendo i vantaggi dei prodotti ESKUTE.“

Durante la settimana del Black Friday le vendite del brand sono raddoppiate rispetto al passato e tutte le Voyager Pro presenti nei magazzini del Regno Unito sono andate esaurite in appena 24 ore, a conferma del valore del marchio presso il grande pubblico.

Previous Next Fullscreen

Per incentivare l’acquisto di bici elettriche, un modo sostenibile di spostarsi per lavoro o per diletto, ESKUTE ha dunque deciso di lanciare una nuova promozione relativa al modello Wayfarer. Per tutti gli utenti è quindi previsto uno sconto di 100 euro per acquistare l’e-bike a 999 euro invece di 1.099 euro. Per chi lo desidera invece è disponibile un bundle che permette di ottenere, al prezzo di 1.099 euro, una Wayfarer con una seconda batteria del valore di 239 euro.

ESKUTE si impegna a ridurre al minimo i tempi di consegna, nonostante la forte pressione sul sistema logistico dovuto al periodo e alla pandemia. La promozione sarà attiva fino al prossimo 10 gennaio, quindi avete qualche giorno per pensarci, magari aspettando un aiuto da babbo Natale. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo, da cui potete anche effettuare i vostri acquisti.

Informazione Pubblicitaria