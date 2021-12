Per una casa pulita sotto le Feste oppure da regalare: su Amazon è disponibile ECOVACS Deebot N8+ con uno sconto di quasi 200 euro grazie a una combinazione di offerte. Ecco cosa è in grado di fare e a quale prezzo.

Quasi 200 euro di risparmio su ECOVACS Deebot N8+ con questo coupon

ECOVACS Deebot N8+ è un robot aspirapolvere 2-in-1 capace di aspirare e di lavare il pavimento allo stesso tempo: permette di scegliere tra quattro livelli per diverse tipologie di pulizia e offre un serbatoio d’acqua con pompa elettronica. Mette a disposizione la funzionalità TrueMapping, che combina la tecnologia laser e i sensori dTOF per rilevare le stanze della casa in modo accurato, evitare le collisioni e individuare oggetti fino a 2 mm.

Il robot è capace di mappare diversi piani dell’abitazione e di individuare autonomamente l’eventuale presenza di tappeti, reagendo di conseguenza e incrementando la potenza di aspirazione (ed evitandoli durante il lavaggio con acqua). Il controllo del processo di pulizia avviene attraverso l’app per Android e iOS, dove si può visualizzare la mappa delle varie stanze con i relativi tempi di pulizia, il livello della batteria (3200 mAh per circa 110 minuti di autonomia) e tanto altro.

ECOVACS Deebot N8+ viene venduto a un prezzo di listino di 599,98 euro, ma combinando lo sconto disponibile su Amazon al coupon da 90 euro è possibile acquistarlo al prezzo finale di 419 euro (180 euro di ribasso). Il coupon è valido fino al 16 dicembre 2021 o fino a esaurimento scorte: per utilizzarlo basta selezionarlo prima di aggiungere il robot al carrello.

Per chi è interessato, ecco il link per procedere all’acquisto:

Acquista ECOVACS Deebot N8+ in offerta su Amazon con coupon

