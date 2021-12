Disney+ sta lanciando il supporto per FaceTime su GroupWatch utilizzando SharePlay, in modo che gli abbonati con un iPhone, iPad o Apple TV possano godersi i contenuti della piattaforma in contemporanea con familiari e amici durante una chiamata FaceTime.

Disney+ disponeva già di una funzione simile che consentiva a diversi abbonati di partecipare a un party, reagire a una scena e riprodurre/mettere in pausa il contenuto in qualsiasi momento, tuttavia con SharePlay è più facile vedere la reazione dell’altra persona.

Le sessioni di SharePlay possono ospitare fino a 32 persone e offrono a ciascun partecipante alla chiamata FaceTime la flessibilità di scegliere audio e sottotitoli nella lingua che preferisce.

Disney+ lancia FaceTime per GroupWatch via SharePlay

Gli spettatori che preferiscono uno schermo più grande possono anche godersi i contenuti sincronizzati sulla propria Apple TV condividendo il momento con amici e familiari su FaceTime tramite il proprio iPhone o iPad.

Secondo la società l’esperienza Disney+ con SharePlay è disponibile a livello globale attraverso l’intero catalogo di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri.

Da circa un mese Apple propaganda il servizio di streaming come funzionante con SharePlay, sebbene Disney+ supporti la funzionalità solo ora. Con l’occasione ricordiamo che è possibile abbonarsi a Disney+ sul sito ufficiale.

