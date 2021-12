Rai Play sbarca su Google TV. L’annuncio ufficiale è arrivato in queste ore. L’applicazione della piattaforma di streaming della Rai sarà disponibile a partire dal prossimo 16 dicembre su tutti i dispositivi Google TV. Per gli utenti, quindi, ci sarà la possibilità di accedere ad una lunga serie di contenuti on demand oltre che ai programmi in diretta trasmessi dai canali Rai.

Si tratta di un importante passo in avanti per Rai Play che punta a raggiungere una platea di utenti sempre maggiore. La piattaforma sta facendo registrare una forte crescita. Nella fascia Under 45, ad esempio, nel mese di novembre è stato raggiunto il 51% degli utenti registrati. Dati positivi, sottolinea la Rai nel suo comunicato ufficiale, arrivano anche dal target più giovane, quello degli Under 25 (in questo caso, però, non vengono diffusi numeri precisi).

L’offerta di Rai Play è sempre più ampia ed include programmi rivolti ad ogni genere di pubblico. A disposizione degli utenti della piattaforma ci sono film, serie TV, docu-serie, tanti programmi TV della RAI, programmi sportivi e contenuti dedicati ai bambini. Tramite la piattaforma sarà possibile accedere anche a tutti i grandi eventi futuri trasmessi dalla Rai come, ad esempio, la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 di cui la TV di Stato è l’unico broadcaster ufficiale per l’Italia.

Ricordiamo che per accedere a Rai Play è possibile sfruttare il sito web ufficiale oppure scaricare una delle tante applicazioni del servizio. Con l’arrivo su Google TV, inoltre, la piattaforma di streaming della Rai si espande ulteriormente offrendo agli utenti un’opzione aggiuntiva per poter accedere ai contenuti disponibili.

Rai Play: c’è l’integrazione con l’Assistente Google

L’arrivo dell’app di Rai Play su Google TV permetterà agli utenti di accedere a diverse funzionalità. A disposizione degli utenti del servizio ci sarà la possibilità di scoprire nuovi contenuti e di cercare specifici programmi disponibili in catalogo. Da segnalare anche la possibilità di interagire con l’Assistente Google presente sul Chromecast con Google TV. Tramite l’Assistente sarà possibile effettuare ricerche approfondite in modo ancora più semplice. Il supporto all’Assistente Google permetterà, inoltre, di rivedere un film oppure di mettere in pausa la riproduzione del contenuto che si sta guardano.