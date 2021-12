Sono giorni densi di novità per tutti gli appassionati del Wizarding World nato dalla penna di J.K. Rowling e nelle scorse ore è stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale dell’atteso film “Animali Fantastici – I Segreti di Silente“, in uscita ad aprile 2022.

Anticipato da un breve teaser nelle ore precedenti, il trailer di “Animali Fantastici – I Segreti di Silente” (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) concentra in 2 minuti e 38 secondi tanti spunti interessanti sul terzo capitolo della serie cinematografica spin-off di Harry Potter, a partire dal nuovo volto dell’antagonista Gellert Grindelwald, ora interpretato da Mads Mikkelsen e non più da Johnny Depp. I fan della saga originale storceranno probabilmente il naso nel vedere una bacchetta magica tra le mani del simpatico babbano/no-mag Jacob Kowalski (Dan Fogler). Ecco la sinossi ufficiale del film:

«Ambientato negli anni ’30, la storia porta al coinvolgimento del mondo dei maghi nella seconda guerra mondiale. Inoltre, esplorerà le comunità magiche in Bhutan, Germania e Cina, oltre ai luoghi precedentemente stabiliti tra cui Brasile, Stati Uniti e Regno Unito. Con il potere di Grindelwald (Mads Mikkelsen) in rapida crescita, Albus Silente (Jude Law) affida a Newt Scamander (Eddie Redmayne) e ai suoi amici una missione; una missione che porterà a uno scontro con l’esercito di Grindelwald, mentre Silente inizierà a riflettere su quanto tempo potrà ancora restare ai margini dell’imminente guerra».

Oltre ai già citati Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen e Dan Fogler, il cast comprende anche Ezra Miller (Credence Barebone/ Aurelius Silente), Katherine Waterston (Tina Goldstein) – che non compare nel trailer –, Alison Sudol (Queenie Goldstein), William Nadylam (Yusuf Kama), Victoria Yeates (Bunty), Callum Turner (Theseus Scamander), Jessica Williams (Eulalie Hicks), Richard Coyle (Aberforth Silente), Oliver Masucci (Capo della Confederazione Internazionale dei Maghi) e Maria Fernanda Candido (Vicência Santos).

Il film è stato scritto J.K. Rowling e Steve Kloves sulla base di una sceneggiatura originale della Rowling ed è diretto da David Yates (già regista di quattro film della saga di Harry Potter e dei primi due di Animali Fantastici). Nell’eccellente team creativo sono presenti: il direttore della fotografia George Richmond, lo scenografo vincitore di tre Oscar Stuart Craig, lo scenografo Neil Lamont, la costumista vincitrice di quattro Oscar Colleen Atwood e il montatore Mark Day. Le musiche sono del nove volte candidato all’Oscar James Newton Howard. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis; Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp, invece, sono i produttori esecutivi.

Nel ricordarvi che il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 13 aprile 2022, vi lasciamo alla visione del trailer ufficiale di “Animali Fantastici – I Segreti di Silente”.

