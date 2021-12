Le TV Smart LG ora supportano nativamente il servizio di cloud gaming Google Stadia, ma soltanto sui modelli che hanno a bordo il sistema operativo LG webOS 5.0 e webOS 6.0. L’applicativo di Google Stadia è scaricabile direttamente dallo store accessibile dalle smart TV LG nei 22 paesi in cui il servizio è attualmente attivo, tra cui c’è anche l’Italia.

Il supporto nativo a Google Stadia permette agli utenti di accedere ai contenuti senza la necessità di dotarsi di hardware esterno, come ad esempio la Chromecast Ultra inclusa in Stadia Premiere Edition. Tutto quello che occorre è un joypad compatibile – qui trovate la lista ufficiale – capace di collegarsi alla TV, sia tramite collegamento wireless che cablato, e si può giocare a Stadia direttamente dallo schermo della LG TV.

Alcuni dei titoli di punta disponibili sulla piattaforma sono Cyberpunk 2077, Destiny 2, Fifa 22, Doom Eternal, Assassin’s Creed: Odyssey, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, Resident’s Evil Village, Baldur’s Gate 3 e Final Fantasy XV. Con oltre 200 titoli a disposizione c’è l’imbarazzo della scelta, e non solo: chi opta per l’abbonamento premium Stadia Pro ha accesso ad oltre 30 giochi gratuitamente, oltre alla possibilità di giocare con risoluzione 4K e con supporto surround 5.1, due caratteristiche che offrono tutte le smart TV LG compatibili.

I televisori compatibili con l’aggiornamento con il sistema operativo webOS si riconoscono facilmente dalla launcher bar posta in basso, accessibile tramite il tasto dedicato sul telecomando LG. Se non siete sicuri di quale versione del sistema operativo LG per smart TV è dotato il vostro dispositivo nel menù impostazioni andate su Generale > Informazioni sulla TV > Informazioni TV > Versione TV webOS.

I modelli TV LG 2021 con a bordo webOS 6.0 sono:

OLED Z19LA

OLED R19LA

OLED G16LA

OLED C16LA

OLED C15LA

OLED C14LB

OLED C14LA(83″)

OLED B16LA

OLED A16LA

QNED996PB

QNED966PB

QNED916PB

NANO966PA

NANO916PA

NANO886PB

NANO866PA

NANO816PA

NANO806PA

NANO796PC

NANO776PA

NANO756PA

UP81006LA

UP80006LA

UP78006LB

UP77006LB

UP76906LE

UP75006LF

UP75006LC(75″)

LM6380PLC

LM6370PLA

I modelli TV LG 2020 con a bordo webOS 5.0 sono:

OLED ZX9LA

OLED WX9LA

OLED RX9LA

OLED GX6LA

OLED CX6LA

OLED CX6LB(48″)

OLED BX6LB

NANO996NA

NANO97

NANO956NA

NANO916NA

NANO906NA

NANO866NA

NANO816NA

NANO806NA

NANO796NE

NANO796NF(75″)

UN85006LA

UN81006LB

UN80006LC

UN80006LA

UN74006LB

UN73906LE

UN73006LA

UN73006LC(43″)

UN72

UN71006LB

UN71006LC(75″)

UN71006LA(70″)

UN70006LA

UN70706LD(75″)

UN70706LB(70″)

I modelli con le sigle SM8050 e UM7050, nonostante siano stati prodotti nel 2020, non dispongono del sistema operativo webOS 5.0 e pertanto non potranno utilizzare Stadia. L’unica soluzione a questo inconveniente è quello di acquistare un dispositivo esterno che possa permettere di giocare a Google Stadia: vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida d’acquisto ai migliori TV Box Android. In alternativa c’è sempre la vecchia fidata Chromecast Ultra – consigliamo Chromecast con Google TV per una maggiore flessibilità – o anche uno dei prodotti di punta della serie Amazon Fire TV – anche se bisognerà armarsi di pazienza in quanto Stadia non è supportato nativamente su questa piattaforma.

Potrebbe interessarti: Ho riprovato Stadia dopo 4 mesi: ecco perché dovete assolutamente provarlo