Il passaggio ufficiale alla nuova decodifica di trasmissione dei principali canali TV del digitale terrestre è solo stato rimandato di qualche mese (per i principali canali) ma inesorabilmente, prima o poi, dovremo tutti dotarci di un TV compatibile con lo standard DVB-T2 o di un decoder che possa fare da tramite per il nostro vecchio televisore. Se avete scelto questa seconda strada starete sicuramente cercando quello giusto da acquistare, magari spendendo il minimo possibile, ecco dunque l’offerta che fa per voi.

Decoder DVB-T2 in offerta a (quasi) metà prezzo

Stiamo parlando del Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 della Kingbox, in offerta su Amazon a quasi la metà del prezzo di listino grazie al codice sconto che troverete a fine articolo. Il dispositivo è sufficientemente completo per il prezzo cui si può portare a casa: è infatti un decoder Full HD con supporto Hevc 10 bit, supporto H.265 / Dolby / MPEG-2/4 e USB WiFi DONGLE MT7601. C’è inoltre integrato il supporto a YouTube (non a Netflix). Direttamente dal telecomando del decoder è poi possibile spegnere o accendere la TV stessa tramite l’apposito pulsante, in questo modo potrete mettere nel cassetto il vecchio telecomando (che non vi servirà più), così da averne solo uno in circolazione.

Inoltre, fra le sue funzioni, è dotato della possibilità di registrare i programmi televisivi semplicemente premendo il pulsante REC. A tal riguardo è necessario ovviamente collegare un supporto di memoria via USB (come ad esempio una chiavetta USB, vi consigliamo da almeno 64GB come questa su Amazon).

Potete acquistare il Decoder DVB-T2 Kingbox al prezzo di 21,99 Euro invece di 39,99 Euro col codice sconto 5HGSSO6F da inserire in fase di pagamento.

