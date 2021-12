Da oggi 6 dicembre, e fino al 15 gennaio, entra in vigore il cosiddetto Super Green pass, la nuova certificazione che servirà per andare al ristorante, al bar, al cinema, a teatro o allo stadio e verrà rilasciata solo ad avvenuto completamento del ciclo vaccinale o in seguito alla guarigione. Viene dunque messa in opera una distinzione tra il nuovo lasciapassare e il Green pass base, ottenibile tramite tampone negativo.

La nuova certificazione porta un alto numero di download

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di download per entrambe le tipologie di green pass, per un totale di 1.310.001 certificazioni scaricate. A trainare l’aumento sono i download delle certificazioni in seguito a vaccinazione, secondo i dati infatti si tratta di 968.069 nella giornata di ieri, a fronte dei 336.563 scaricati per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione da Covid 19.

Disponibile un aggiornamento per l’app VerificaC19

Contestualmente all’introduzione del Super Green pass è stato rilasciato, tramite App Store, Play Store e App Gallery, un aggiornamento dell’applicazione VerificaC19 (scaricabile con il badge sottostante) che è dunque giunta alla versione 1.1.8. La nuova release consente di controllare ora anche la validità della certificazione “rafforzata”, ma consente anche agli operatori di scegliere la modalità di verifica del codice QR; “rafforzata” in grado di controllare la vaccinazione o avvenuta guarigione, oppure “base” che estende al classico controllo anche quello di chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

