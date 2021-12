Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento l’offerta disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro: il protagonista della promozione è ECOVACS Deebot OZMO 920 2-in-1, proposto con un coupon da 70 euro.

Robot aspirapolvere ECOVACS in super offerta su Amazon con questo coupon

ECOVACS Deebot OZMO 920 è un robot aspirapolvere con tecnologia laser e mappatura multi piano, dotato di controllo via app e comandi vocali (Amazon Echo e Google Home). Tra le sue funzionalità spiccano la ricarica automatica, con il dispositivo che torna da solo alla stazione per caricarsi prima di proseguire, la programmazione oraria, la tecnologia anti scale per evitare cadute, il rilevamento degli ostacoli, l’identificazione automatica dei tappeti e la tecnologia di lavaggio OZMO, con la quale il robot aspira e lava il pavimento con una sola passata.

ECOVACS Deebot OZMO 920 è disponibile su Amazon al prezzo di 339,98 euro, ma grazie a un coupon in numero limitato è possibile acquistarlo con 70 euro di sconto, facendo scendere la cifra fino a 269,98 euro. Il coupon può essere attivato selezionandolo prima di aggiungere il prodotto al carrello, ma è valido in quantità limitata e solo fino al 4 dicembre 2021.

