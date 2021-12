Gli sforzi di Amazon per rendere il suo assistente virtuale sempre più completo non si fermano mai, dopo gli aggiornamenti del mese di ottobre, ecco che arrivano nuove interessanti funzionalità.

Alexa è ora in grado di monitorare alcune apparecchiature domestiche, per esempio la lavatrice, ed avvisarvi tramite un segnale acustico della conclusione del ciclo di lavaggio; la capacità di rilevare e riconoscere il suono dell’acqua corrente può essere utile anche in altri contesti, per esempio se vostro figlio, dopo aver lavato le mani prima di cena, dimentica poi di chiudere l’acqua, Alexa potrà avvisarvi. O ancora potrebbe risultare utile qualora vi fosse un malfunzionamento, di cui non siete a conoscenza, in un’apparecchiatura che utilizza l’acqua come appunto la lavatrice.

E’ ora dunque possibile, tramite l’app, impostare un allarme sonoro tramite una Sound Detection Routine per queste nuove funzionalità, così come per tutte le altre implementate; ricordiamo infatti che ora Alexa è in grado di riconoscere diverse tipologie di suoni tra cui l’abbaio del nostro amico a quattro zampe, il pianto di un bambino, un vetro che si infrange o l’allarme sonoro dei rilevatori di fumo.

Un’altra nuova feature, non ancora disponibile però nel nostro paese, riguarda Amazon Pharmacy, l’utente potrà infatti chiedere ad Alexa di riordinare le sue medicine così che l’assistente virtuale faccia tutto da solo.

Alexa diventa sempre più “intelligente”, oltre ad aver integrato la possibilità di sostenere una conversazione più spontanea (senza necessità per esempio di continuare a richiamarla dopo ogni frase) è ora in grado di memorizzare quelle che sono le preferenze del suo interlocutore; se per esempio farete presente ad Alexa di essere vegani, la prossima volta che le chiederete di cercare un ristorante terrà conto delle vostre preferenze.