Con l’inizio del mese di dicembre è attiva una nuova skill di Amazon Alexa che consente ai bambini (ma anche ai più grandi) di parlare direttamente con Babbo Natale, facendosi raccontare aneddoti e curiosità sul giorno più atteso dell’anno.

“Alexa, fammi parlare con Babbo Natale” è la nuova skill per le Feste

Quest’anno l’attesa del Natale è ancora più divertente per grandi e piccoli grazie alla nuova skill pensata da Amazon. Basta dire “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale” per poter ascoltare curiosità sul mondo del Natale, notizie sulla posizione della slitta, su come procede la consegna dei regali e persino simpatici aneddoti sulla convivenza con elfi e renne.

Con “Alexa, dov’è Babbo Natale?” è possibile scoprire il simpatico omone alle prese con la coda in posta per ritirare le letterine ricevute, o magari in giro per l’Italia alla ricerca di dolci. Si può chiedere anche “Alexa, quanto manca a Natale?“, ma anche “Alexa, metti musica di Natale” per un po’ di spirito natalizio targato Amazon Music (o anche altre piattaforme di streaming).

Chi possiede Fire TV o dispositivi compatibili con Alexa e dotati di uno schermo può divertirsi anche con simpatici video natalizi, sempre tramite comandi vocali. Allora, avete già iniziato il conto alla rovescia verso la Vigilia?

