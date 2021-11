Anche se il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai alle spalle, non si è esaurita la lunga serie di offerte speciali di questo lunghissimo mese di novembre. Se la settimana del Black Friday ha preceduto l’evento più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping, la Cyber Week andrà a chiudere idealmente questo periodo in attesa delle offerte legate alle festività natalizie.

La Cyber Week di GoDeal24

Anche GoDeal24, store online specializzato nella vendita di chiavi di attivazione software, in particolare per prodotti Microsoft ma anche per i migliori giochi sul mercato, ha deciso di rinnovare le proprie offerte per la Cyber Week, con i migliori prezzi su alcuni dei prodotti più richiesti del momento, come Windows 11 e Office 2021.

Molti utenti che utilizzano ancora versioni precedenti del sistema operativo Microsoft possono trovare anche chiavi per attivare Windows 10 o versioni più datate di Office, proposte a un prezzo inferiore. Chi invece sta assemblando un nuovo PC, ha acquistato un notebook privo di licenza o semplicemente non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento a Windows 11, che potrebbe impiegare ancora qualche mese, può mettersi in regola con una spesa davvero contenuta.

In occasione della Cyber Week infatti GoDeal24 propone i prezzi migliori sulle chiavi di attivazione dei più recenti prodotti della casa di Redmond, ma offre prezzi molto vantaggiosi anche sui software precedenti. Volete qualche esempio?

Prezzi davvero ottimi quindi, sia per il sistema operativo che per il pacchetto Office. Se invece state cercando una versione diversa di Windows, la Home anziché la Professional, o se in casa avete numerosi computer da aggiornare a Windows 11, ecco alcune offerte che non potete lasciarvi scappare. Utilizzando il codice sconto EGD50 prima di procedere al pagamento, otterrete infatti uno sconto del 50%, per avere prezzi decisamente ridotti:

Offerte davvero strepitose, soprattutto l’ultima che vi consente di sistemare tutta la famiglia con una spesa irrisoria. Se invece dovete acquistare sia una chiave per Windows che una per Office, magari perché avete cambiato PC o perché state lavorando da casa e avete dovuto mollare Linux per passare ai software Microsoft, ecco alcuni bundle che vi permetteranno di risparmiare sull’acquisto combinato. Utilizzando inoltre il codice EGD62 otterrete uno sconto del 62% per raggiungere prezzi decisamente allettanti:

Queste sono solo alcune delle proposte che potete trovare su GoDeal24 in occasione della Cyber Week, ma visitando la pagina speciale dedicata all’evento sul sito ufficiale scoprirete ulteriori sconti e offerte da cogliere al volo. Ricordate che per qualsiasi richiesta pre o post vendita potete contattare il servizio clienti di GoDeal24 a questo indirizzo email, che risponde 24 ore al giorno e sette giorni su sette.

Informazione Pubblicitaria