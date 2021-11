Nel corso degli anni la tecnologia ha portato un valido aiuto nelle pulizie domestiche, con nuovi elettrodomestici sempre più evoluti. Tra le compagnie che hanno contribuito allo sviluppo in questo settore troviamo anche Viomi, i cui prodotti sono nelle case di oltre sei milioni di utenti e che investe molto sull’IoT.

Tra i prodotti più interessanti del brand cinese troviamo sicuramente gli aspirapolvere robot e quelli cordless, una vera manna dal cielo quando si tratta di pulire casa. Se state pensando di farvi un bel regalo di Natale, approfittando anche di questo periodo in cui tutti i rivenditori applicano forti sconti, abbiamo due offerte per voi grazie a TomTop, noto store online. In entrambi i casi si tratta di prodotti spediti dai magazzini europei, che arriveranno dunque a casa vostra in pochi giorni e senza costi aggiuntivi, visto che i prezzi includono IVA e spese di trasporto.

Essendo i prodotti già all’interno dell’Unione Europea non dovrete nemmeno preoccuparvi di eventuali dazi doganali o di costi di importazione, già assolti all’origine dal rivenditore. Andiamo dunque a scoprire i due prodotti.

Robot aspirapolvere Viomi V3

Una delle più grandi rivoluzioni nelle pulizie domestiche è rappresentata sicuramente dai robot aspirapolvere, soprattutto quelli dotati di tecnologie evolute e di algoritmi particolarmente intelligenti. Viomi V3 incarna proprio questo tipo di prodotto, con un sistema laser che riconosce in maniera accurata gli ambienti e calcola il percorso ideale per coprire ogni angolo della casa, ottimizzandolo nel tempo per migliorare l’efficienza.

La forza aspirante di 2.600 Pa è sufficiente per raccogliere anche le particelle di sporco più piccole e grazie alla batteria da 4.900 mAh può superare agevolmente le tre ore di autonomia, pulendo abitazioni molto grandi senza alcun problema. È dotato di un raccoglitore per lo sporco e di uno separato per l’acqua. Montando l’apposito accessorio è infatti possibile migliorare la qualità della pulizia passando un panno umido in microfibra sul pavimento.

È ovviamente possibile controllarlo tramite smartphone per pianificare le pulizie anche quando siete fuori casa, controllare lo stato della pulizia, scegliere l’ordine o le stanze da pulire e ricevere notifiche nel caso di problemi o malfunzionamenti.

Potete acquistare Viomi V3 su TomTop al prezzo promozionale di 248,99 euro, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi.

Aspirapolvere cordless Viomi A9

Il partner perfetto per un aspirapolvere robot è indubbiamente un aspirapolvere cordless e la soluzione proposta oggi da TomTop si chiama Viomi A9. Uno dei limiti degli aspirapolvere robot è che non puliscono alla perfezione gli angoli e che non passano sotto a tutti i mobili o dietro alle porte.

Per questo serve un aspirapolvere cordless da utilizzare prima di far lavorare il robot, così da essere sicuri di avere la casa perfettamente pulita. Viomi A9 offre una elevata potenza (120 AW) con una forza di aspirazione di ben 23.000 Pa, grazie anche al motore che raggiunge i 100.000 giri al minuto.

La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia, a seconda della potenza impiegata e il contenitore per lo sporco è sufficiente per pulire anche le case più grandi. Molto ricca la dotazione di accessori per pulire pavimenti, divani, mobili e altre superfici. La spazzola motorizzata principale è dotata di LED frontali, per aiutarvi a vedere meglio anche lo sporco più minuto e ottenere un’ottima pulizia.

Potete acquistare Viomi A9 su TomTop a 109,99 euro con spedizione gratuita dai magazzini in Germania.

Informazione Pubblicitaria