Il Black Friday di Euronics mette in offerta una vasta scelta di prodotti per il mondo mobile e non solo fino al 29 novembre 2021. Nell’articolo trovate le occasioni più ghiotte per acquistare smartphone, wearable, dispositivi per la smart home e non solo.

Black Friday Euronics: smartphone

Black Friday Euronics: wearable

Black Friday Euronics: smart home

Google Nest Audio (Charcoal, Chalk), in offerta a 59,99 euro invece di 99,99 euro con il 40% di sconto;

invece di 99,99 euro con il 40% di sconto; Gogle Nest Hub 2a generazione (Charcoal, Chalk), in offerta a 49,90 euro invece di 99,90 euro con il 50% di sconto;

invece di 99,90 euro con il 50% di sconto; Google Nest Mini (Bianco, Nero), in offerta a 19,90 euro invece di 59,90 euro con l’87% di sconto.

Scopri tutte le offerte Euronics per il Black Friday

