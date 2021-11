Oltre alla gamma di smartphone Reno7, OPPO ha lanciato una serie di nuovi dispositivi indossabili, tra i quali le cuffie true wireless Enco Free 2i, le cuffie bluetooth con archetto al collo Enco M32 la variante NFC dello smartwatch OPPO Watch Free.

Caratteristiche delle cuffie true wireless OPPO Enco Free2i

Le cuffie true wireless Enco Free2i di OPPO presentano un design in-ear praticamente identico a Enco Free2 TWS e offrono terminali in silicone e la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB. Il prodotto indossabile supporta anche la connessione a due smartphone contemporaneamente e fornisce complessivamente fino a 30 ore di riproduzione.

Queste cuffie sono dotate di driver audio da 10 mm, supporto Bluetooth 5.2 e di vari controlli touch che supportano anche il doppio tocco su immagini, oltre ai soliti controlli per la riproduzione, tuttavia DYNAUDIO è una caratteristica mancante.

Caratteristiche delle cuffie bluetooth OPPO Enco M32

Le cuffie bluetooth Enco M32 di OPPO adottano un design con archetto al collo e sono dotate di driver audio dinamici da 10 mm. Questo modello vanta un’impressionante durata della batteria che arriva fino a 28 ore di riproduzione, ma la società afferma che può garantire fino a 20 ore con soli 10 minuti di ricarica. Il prodotto supporta anche la doppia commutazione dello smartphone e offre resistenza alla polvere e all’acqua di grado IP55 e connettività Bluetooth 5.0.

Caratteristiche dello smartwatch OPPO Watch Free NFC

OPPO Watch Free NFC è la variante NFC dell’omonimo smartwatch rilasciato a settembre. Come il modello precedente questa variante include il monitoraggio di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca e altri sistemi di monitoraggio sanitari.

Il dispositivo è in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia e supporta varie modalità sportive e numerosi quadranti per il suo display AMOLED 2.5D da 1,64 pollici che vanta una risoluzione di 280×456 pixel, una gamma di colori DCI-P3 e una densità di pixel pari a 326 PPI.

Disponibilità e prezzi di OPPO Enco Free2i, Enco M32 e Watch Free NFC

Le cuffie OPPO Enco Free2i costano di listino 499 Yuan (circa 69 euro), ma sono attualmente disponibili al prezzo di lancio di 399 Yuan (circa 55 euro). OPPO Enco M32 e Watch Free NFC sono stati lanciati ai prezzi rispettivamente di 199 Yuan (circa 28 euro) e 599 Yuan (circa 83 euro). Questi prodotti sono attualmente elencati in OPPO Mall, il sito Web cinese ufficiale dell’azienda.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione di questi prodotti in altri paesi.

