Come già fatto per Disney, Spotify ha lanciato un hub dedicato anche per Netflix che riunisce in un unico posto tutte le colonne sonore, le playlist e i podcast del servizio che distribuisce in streaming film, serie tv e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

Il nuovo hub include playlist e colonne sonore di serie tv e film come La Casa De Papel, Narcos: Mexico, Outer Banks, Squid Game, tick, tick… Boom! e Cowboy Bebop, oltre ai podcast sui contenuti di Netflix come Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 Would Recommend e The Crown: The Official Podcast.

Spotify crea un nuovo hub che riunisce colonne sonore, playlist e podcast di Netflix

Spotify ha lanciato anche dei contenuti speciali per l’hub, tra cui un album migliorato per il film western The Harder They Fall e una destinazione di contenuti aggiornata per La Casa De Papel che offre anche un’esperienza per dispositivi mobili di abbinamento dei personaggi e le colonne sonore di La Banda.

Sul fronte delle funzionalità l’hub di Netflix supera quanto Spotify ha offerto per Disney, sebbene il contenuto di quest’ultimo sia più iconico grazie alle colonne sonore di proprietà come Star Wars e Toy Story 4.

Netflix pubblicherà presto anche un drama incentrato sui co-fondatori di Spotify Daniel Ek e Martin Lorentzon, basato sul libro di saggistica Spotify Untold.

Potrebbe interessarti: Su Amazon arrivano le Carte Regalo Netflix: cosa sono e come funzionano