Se siete alla ricerca di un regalo simpatico per l’ormai imminente Natale abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon Italia sono finalmente arrivate le Carte Regalo Netflix.

Così come suggerisce lo stesso nome, si tratta di buoni che è possibile sfruttare sia nel caso in cui si sia già abbonati a questo popolare servizio di streaming di contenuti multimediali che in quello contrario.

Come funzionano le Carte Regalo Netflix di Amazon

Così come viene spiegato dalla stessa pagina su Amazon, i già abbonati al servizio di streaming possono usare un codice Netflix per pagare i mesi futuri dell’abbonamento mentre i nuovi abbonati possono usarlo per iniziare a guardare serie TV e film su qualsiasi dispositivo.

Queste Carte Regalo Netflix possono essere usate in tutti i Paesi in cui il popolare servizio di streaming viene offerto in euro e il beneficiario deve avere almeno 18 anni (o la maggiore età ai sensi delle leggi locali).

Come fare per regalare Netflix

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare questa opzione per i prossimi vostri regali, ecco cosa dovete fare:

andare sulla pagina dedicata su Amazon (la trovate seguendo questo link)

scegliere l’importo da regalare (25, euro, 50 euro, 100 euro o una cifra entro 200 euro)

inserire l’indirizzo email del destinatario

inserire il proprio nome

inserire un messaggio di auguri

scegliere la quantità

stabilire la data di spedizione (è possibile posticiparla fino ad un anno)

Chi riceve il regalo non deve fare altro che andare su netflix.com/codice e inserire il codice della carta regalo.

Acquista su Amazon le Carte Regalo Netflix

