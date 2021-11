Lenovo annuncia quest’oggi i suoi primi dispositivi con Windows 11 integrato e le nuove soluzioni per content creator, studenti e l’intrattenimento in famiglia. La casa cinese lancia in Italia il suo primo PC con tecnologia OLED, ossia Lenovo Yoga Slim 7i Pro, ma anche Yoga Slim 7 Pro, Yoga Duet 7i e svela novità riguardanti le serie IdeaPad e Chromebook IdeaPad.

Le novità Lenovo per l’Italia: si parte con Yoga Slim 7i Pro, Slim 7 Pro e Yoga Duet 7i

Lenovo annuncia l’arrivo in Italia del suo Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, disponibile sia con display LCD sia con OLED. Può contare su processori Intel Core fino all’undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o NVIDIA GeForce MX450, su display 16:10 fino a 2,8K (2880 x 1800 pixel) con refresh rate di 90 Hz. Per la prima volta è possibile optare per la tecnologia OLED, che offre qualità, tempi rapidi di risposta e bassi consumi energetici.

Arriva in Italia anche Lenovo Yoga Slim 7 Pro, un prodotto presentato lo scorso settembre e dedicato ai content creator. Offre display 16:10 touch screen QHD IPS da 16 pollici con refresh rate di 120 Hz, processori mobile AMD Ryzen 7 5800H, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, fino a 16 GB di RAM DDR4 dual channel, fino a 1 TB di storage PCIe M.2 SSD e batteria da 75 Wh con ricarica rapida Rapid Charge Boost.

Previous Next Fullscreen

Lenovo porta nel nostro Paese Yoga Duet 7i, un dispositivo detachable con LTE pensato per navigare e restare sempre connessi. Si tratta del primo prodotto della serie a disporre di una tastiera Bluetooth retroilluminata e removibile. Mette a disposizione processori Intel Core i7 fino all’undicesima generazione, display touchscreen IPS 2K da 13 pollici (sRGB al 100%, 450 nit di luminosità e Dolby Vision), fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD fino a 1 TB, speaker compatibili con Dolby Audio e batteria con durata fino a 10,8 ore.

E per quanto riguarda i prezzi? Lenovo Yoga Slim 7i Pro è disponibile a partire da 1299 euro, Yoga Slim 7 Pro da 16″ parte da 1279 euro e Yoga Duet 7i viene proposto da 1599 euro.

Lenovo IdeaPad 5i Pro e 5 Pro

Le novità dell’azienda cinese per il nostro mercato sono tutt’altro che finite. Arrivano infatti Lenovo IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro, due modelli con funzionalità ideali per l’intrattenimento e lo studio, disponibili con due dimensioni del display (14 o 16 pollici) e uno chassis completamente in metallo nelle colorazioni Cloud Grey e Storm Grey. Il peso è di 1,45 kg per la versione più compatta, e di 2 kg per quella da 16.

Per la prima volta nella linea di prodotti IdeaPad, abbiamo uno schermo con aspect ratio 16:10 per adattarsi meglio al multitasking di Windows 11 e all’intrattenimento full-screen. Entrambi sono dotati di tecnologia Eye Care e certificati TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu.

Previous Next Fullscreen

A bordo webcam a infrarossi con Windows Hello, sensori intelligenti ToF con software di rilevamento dell’attenzione Glance by Mirametrix, che mette in pausa i video quando ci si allontana, e la modalità Show Mode di Alexa per semplificare l’uso con la voce. Entrambi gli IdeaPad offrono poi la modalità Intelligent Cooling Mode per sfruttare il bilanciamento energetico grazie all’IA, un trackpad più ampio, l’atterraggio della tastiera più morbido in fase di digitazione, audio Dolby Atmos e schermo fino a 2,8K.

Lenovo IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro sono disponibili a partire da rispettivamente 999 euro e 899 euro.

Lenovo IdeaPad 5i e IdeaPad Flex 5i Chromebook

Infine Lenovo propone IdeaPad 5i Chromebook da 14,6 pollici e il PC 2-in-1 IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6 pollici. Il primo è caratterizzato da un design bicolore ed è pensato per studenti e giovani adulti che preferiscono l’immediatezza e la facilità d’uso del sistema Chrome OS. Offre uno schermo Full-HD da 14 pollici con 300 nit di luminosità, speaker stereo, processori Intel Core i5 fino all’undicesima generazione, Wi-Fi 6, SSD fino a 512 GB e una batteria con autonomia fino a 10 ore.

IdeaPad Flex 5i Chromebook può anch’esso contare su Chrome OS: è un convertibile da 13,6″ con cerniera che ruota a 360 gradi, con schermo LCD IPS Full-HD con 250 nit di luminosità, speaker stereo, Intel Core i5 fino all’undicesima generazione e batteria con circa 10 ore di autonomia. Il peso è di appena 1,35 kg.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook e IdeaPad Flex 5i Chromebook sono disponibili entrambi al prezzo di partenza di 499 euro.

Previous Next Fullscreen

Lenovo Vantage e Affidabilità Garantita

Grazie al nuovo aggiornamento di Lenovo Vantage è ora possibile gestire in modo diretto la prestazioni della batteria dei PC, attraverso aggiornamenti sulla capacità, sulla durata e sulle temperature. Con Lenovo Smart Assist debuttano nuove funzioni di accesso con riconoscimento del volto (Windows Hello), supporto per app browser per la riproduzione video e l’interazione vocale, e funzionalità di upscaling video con Super Resolution 2.0.

Lenovo ha introdotto il programma Affidabilità Garantita per tutti i prodotti consumer acquistati entro il 31 dicembre 2021: l’iscrizione consente di ricevere fino a 1000 euro di rimborso su PC e fino a 350 euro su tablet e monitor che dovessero sviluppare guasti dopo 30 giorni ed entro 365 giorni dalla data di acquisto (oltre ovviamente alla possibilità di far riparare il prodotto).

Potrebbe interessarti: migliori notebook Lenovo di novembre 2021, i nostri consigli