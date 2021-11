Lo scorso mese Microsoft ha lanciato in via ufficiale Windows 11, nuova versione del suo sistema operativo desktop con il quale viene introdotta una decisa rinfrescata all’interfaccia utente.

Le principali applicazioni in queste settimane si stanno aggiornando per aggiungere il supporto a Windows 11 e nelle scorse ore è arrivato il momento di adeguarsi al nuovo stile del sistema operativo di Microsoft anche per il popolare browser Google Chrome.

Con Google Chrome 96 migliora il supporto a Windows 11

Il team di sviluppatori del browser di Google ha dato il via al rilascio di un aggiornamento dedicato proprio a Windows 11: con Google Chrome 96, infatti, viene implementata una migliore ottimizzazione per la nuova versione di questo popolare OS.

L’update in questione è già in fase di rilascio e nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere tutti gli utenti, che probabilmente si accorgeranno quasi subito dell’introduzione di angoli arrotondati per vari elementi dell’interfaccia, come ad esempio le voci dei menu.

Come attivare la nuova interfaccia utente

La nuova interfaccia di Google Chrome con le modifiche dedicate a Windows 11 non è abilitata di default e deve essere appositamente attivata attraverso un flag chiamato “Windows 11 Style Menus”. Questa è la sua descrizione:

Use Windows 11 style menus where possible. – Windows #win11-style-menus

Una volta attivato il flag, è necessario riavviare il browser e la modifica dovrebbe essere stata abilitata. Da notare che questo flag è supportato anche da Windows 10 ma in tal caso è necessario selezionare selezionare l’opzione “Enabled – All Windows Versions” e non “Enabled”).

Ecco un esempio del nuovo menu di Google Chrome con gli angoli arrotondati:

Questa nuova interfaccia è invece attivata di default nelle più recenti versioni di Google Chrome (almeno sui computer con l’ultima release di Windows), come ad esempio la versione 98, attualmente disponibile solo nel canale Canary e probabilmente anche nelle future release stabili sarà abilitata per tutti.

Potete scaricare l’ultima versione di Google Chrome dal sito ufficiale.

