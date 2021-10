Windows 11 è arrivato: tante novità a partire dal nuovo design

Alla fine siamo arrivati al “giorno X”: Microsoft ha dato il via al rilascio di Windows 11. Oggi, 5 ottobre 2021, inizia una nuova era per Microsoft che, con Windows 11, ha ripensato l’esperienza utente sotto tutti i punti di vista.

Windows 11 è finalmente arrivato

Windows 11 rappresenta per Microsoft uno dei più importanti aggiornamenti software di questo decennio. Il colosso di Redmond ha preso in mano ogni aspetto dell’esperienza utente di Windows per renderla più semplice, appagante e moderna.

Il nuovo pulsate Start posizionato al centro è un cambio epocale che apre le porte alle applicazioni preferite e ai contenuti recenti. Microsoft Teams è adesso integrato direttamente nella barra delle applicazioni per chattare rapidamente con amici e parenti; Microsoft Store diventerà l’hub principale per trovare e scaricare i più popolari giochi al mondo, mentre gli amanti del multitasking possono sfruttare i nuovi Snap Layouts e la possibilità di impostare desktop differenti.

Potete scoprire le numerose novità di Windows 11 a questo link.

Come ottenere Windows 11

Eccoci arrivati al punto più delicato dell’articolo: come ottenere Windows 11? Seguendo le informazioni ufficiali di Microsoft, il nuovo sistema operativo è disponibile se:

acquistate un nuovo computer già munito di Windows 11;

acquistate un nuovo computer con Windows 10 idoneo con il programma di aggiornamento gratuito a Windows 11;

utilizzate l’applicazione Controllo integrità del PC per far partire l’aggiornamento.

Infine, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come installare Windows 11 per essere pronti al 100% alle molte novità legate al nuovo sistema operativo.