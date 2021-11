Il Black Friday arriva anche su Mediaset Infinity, e per l’occasione il noto servizio di streaming permette di provare gratuitamente tutti i Channels per 30 giorni. Ecco come fare per avere accesso a tantissimi altri contenuti tra film, serie TV, documentari e programmi per bambini.

Tutti i Channels sono gratis per 30 giorni su Mediaset Infinity

Dal 19 al 29 novembre 2021 è possibile attivare gratuitamente 30 giorni di visione per tutti i Channels di Mediaset Infinity. Starzplay, Midnight Factory, Moonbug kids, Crime+Investigation, History Play, Blaze Play e Juventus TV: questi i Channels disponibili sulla piattaforma di streaming in modo gratuito per gli aderenti alla promozione.

L’offerta è valida su tutti i Channels a eccezione di Infinity+ ed è attivabile su più di uno allo stesso tempo, ma con un limite: bisogna essere nuovi clienti e inserire un metodo di pagamento non utilizzato in precedenza sui servizi desiderati. In caso di mancata disdetta entro i 30 giorni, la sottoscrizione sarà rinnovata al prezzo di listino.

Le offerte per Infinity+ con Multi-Channels

Se invece volete attivare Infinity+, Mediaset ha pensato ad alcune offerte Multi-Channels che potrebbero fare al caso vostro, attivabili solo se non possedete già una sottoscrizione attiva a uno dei Channel oggetto della promozione:

Infinity+ & Starzplay a 9,99 euro al mese

Infinity+ & Midnight Factory a 9,99 euro al mese

Infinity+ & History Play & Blaze Play a 10,99 euro al mese

Infinity+ & Crime+Investigation a 8,99 euro al mese

Infinity+ & Moonbug Kids a 8,99 euro al mese

Infinity+ & Juventus TV a 8,99 euro al mese

